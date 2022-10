Lewis Hamilton tlačí na predstaviteľov FIA: Pre Red Bull žiada exemplárny trest

Lewis Hamilton sa vyjadril ku kauze konkurenčného Red Bullu, ktorý údajne vo vlaňajšom ročníku prekročil rozpočtový limit. Rakúska stajna mala mať výdavky o 1,8 milóna libier vyššie, než je maximálna povolená hranica. Britský pilot žiada od predstaviteľov Medzinárodnej automobilovej federácie (FIA) prísny trest.

Pokiaľ sa Red Bullu dokáže porušenie rozpočtového stropu, trest určite príde. Sedemnásobný majster sveta F1 dúfa, že FIA príde s ráznou sankciou voči tomuto prehrešku.

„Verím, že sa s tým niečo urobí. Pretože pokiaľ bude FIA s týmito pravidlami mierna, všetky tímy budú jednoducho prekračovať stanovený rozpočet a utrácať ďalšie milióny navyše. Pre náš šport nebude najlepšie, ak bude nasledovať len nejaké pokarhanie. To rovno môžeme do budúcna celý rozpočtový limit zrušiť," povedal Hamilton.

​„Dúfam, že prezident FIA Mohammed bin Sulayem a jeho tím urobia správne rozhodnutia. Osobne sa sústredím len na to, aby som odviedol čo najlepšiu prácu. Oni urobili, čo urobili. Pozerám sa len dopredu a snažím sa vyhrať ďalší titul majstra sveta," doplnil britský pilot pred VC USA.

FIA za takéto porušeniu rozpočtového stropu môže podľa pravidiel udeliť trest v podobe napomenutia alebo dokonca môže spätne odrátať body z minulej sezóny. Pokiaľ by došlo k poslednej variante, mohlo by dôjsť aj k zmene majstra sveta. Verstappen totiž v celkovom hodnotení porazil Hamiltona len o osem bodov. Táto varianta je však málo pravdepodobná a bolo by veľkým prekvapením, keby k nej FIA pristúpila.