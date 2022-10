Tyson Fury si na tlačovke opät nedával servítku pred ústa: Pred novinármi mával poriadnou sumou peňazí

Britský profesionálny boxer Tyson Fury (34) vyhral stávku so svojím promotérom Frankom Warrenom, že Anthony Joshua nepodpíše kontrakt o vzájomnom súboji. „Bokovkou" sa pochválil na tlačovej konferencii, na ktorej oznámil, že opasok organizácie WBC v superťažkej hmotnostnej kategórii bude obhajovať 3. decembra proti Derekovi Chisorovi.

Fury rokoval s druhým táborom a stanovil termín, do ktorého mal Joshua podpísať zmluvu. „Slovo robí chlapa a Frank Warren to svoje drží. Keď som sa vrátil, sľúbil mi, že budem mať zápas v decembri. Všetci súperi sa báli, ale Frank zabezpečil duel na 3. decembra. Zaslúži si rešpekt aj za to, že som od neho dostal 10.000 libier v hotovosti. Priniesol mi ich, lebo som sa s ním stavil, že Joshua nepodpíše kontrakt," povedal Fury a na stôl vysypal štyri zväzky bankoviek po 2500 libier: „Treba ich dobre strážiť. Je to 10 ´litrov´ bez zdanenia, ktorých je pre mňa cennejších než 10 miliónov, pretože som ich dostal na ruku a od Franka Warrena."

Tridsaťštyriročný Brit zavrel Joshuovi dvere pred prípadnou konfrontáciou v budúcnosti. Namiesto toho si tretíkrát zmeria sily s krajanom, ktorého už zdolal v rokoch 2011 aj 2014: „Nikdy sa neuskutoční zápas medzi mnou a AJ! Už s ním viac nebudem strácať čas. Nemá žiadne opasky, nemá nič, čo by som potreboval. Strašne ťažko sa s nimi dohaduje, nemienim to opäť absolvovať. Joshua nemal lepšie možnosti, žiadny súboj nie je lukratívnejší než Tyson Fury. Tento vlak už ušiel. Nechcem spochybňovať jeho výkony ani úspechy, ale spochybňujem jeho prístup k britskému publiku. Ako som už povedal, on je biznismen a ja som sparťan."

Fury knokautoval v apríli Dilliana Whyta a oznámil ukončenie kariéry. Zakrátko si to však rozmyslel a na budúci rok plánuje až tri súboje, dvakrát by sa mohol stretnúť s ukrajinským majiteľom titulov WBO, WBA a IBF Oleksandrom Usykom. „Nemám o ňom vysokú mienku, čím by ma mohol ohroziť, keď nedokázal ublížiť Chisorovi? Rozprášim ho. Začnem s ním vo februári, potom môže mať odvetu a potom uvidíme, koho dostanem koncom roka. Deontay Wilder, ak bude prednostným vyzývateľom, Joe Joyce, ak bude dostupný, Daniel Dubois, na výber je dosť britského mäska," vyhlásil Fury.

Pre portál Sky Sports zdôraznil, že s koncom aktívnej činnosti to myslel vážne: „S rukou na Biblii by som prešiel detektorom lži. Zistil som však, že nedokážem žiť normálny život, potrebujem na to lekársku pomoc. Musím na to vycvičiť môj mozog, pretože v normálnom živote neviem fungovať. Nemám žiadne ciele, o päť rokov sa nevidím nikde. Môžem len ísť ďalej a boxovať."