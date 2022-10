Futbalový Inter Miláno je na predaj za 1,2 miliardy eur: Urýchli to prestup Škriniara do PSG?

Futbalový Inter Miláno lieta v problémoch! Jeho majiteľ, čínska spoločnosť Suning Holdings Group požiadala podľa anglického denníka Financial Times bankárov, aby začali hľadať nového vlastníka pre klub talianskej Serie A. Proces predaja má na starosti americká investičná banka Raine Group, ktorá zohrala kľúčovú úlohu v transakcii prevzatia londýnskej FC Chelsea v prepočte za 5,3 miliardy eur.

Suning Holdings kúpila väčšinový podiel v Interi pred šiestimi rokmi za 270 miliónov eur. Odvtedy sa dostala do finančných problémov aj v dôsledku pandémie koronavírusu. Cena za predaj milánskeho klubu sa má pohybovať na úrovni 1,2 miliardy eur. Rovnaký vlastník mal v minulosti pod rukami aj čínsky prvoligový klub FC Jiangsu, ktorý vyhral pred dvoma rokmi domácu najvyššiu súťaž. Tri mesiace po zisku trofeje klub z finančných dôvodov rozpustili.

Informácie o predaji Interu prichádzajú v čase, keď má taliansky vicemajster rokovať o predĺžení zmluvy so slovenským obrancom Milanom Škriniarom. Tomu vyprší kontrakt na San Sire budúce leto a stále nie vyjasnená jeho budúcnosť. Ak sa nedohodne na pokračovaní spolupráce, môže po sezóne opustiť Inter zadarmo.

Záujem Paris SG o neho trvá. Francúzsky majster ponúkne v januári za jeho príchod do Parku princov 20 - 25 miliónov eur. Milánsky klub najskôr avizoval, že je pripravený na zimný transfer, aby sa vyhol letnému odchodu Škriniara bez zisku jediného centu. „Škriniarovi sa skončí zmluva na konci sezóny a ak sa nedohodne s klubom na predĺžení, odíde zadarmo. Je tu možnosť, že ho Inter predá v januári, lebo inak riskuje, že v júni príde o neho bez poplatku za prestup,“ vyhlásil pre Sky Sport Italia expert na futbalové transfery Gianluca Di Marzio.

Čínsky prezident klubu má v tejto veci jasno. „Zhang sa už rozhodol - Škriniar ostane do júna bez ohľadu na to, ako dopadnú rokovania o predĺžení zmluvy,“ napísal taliansky denník Gazzetta dello Sport. Inter láka slovenského kapitána na zmluvu do leta 2027 a ročný plat 6,5 milióna eur netto. Podmienkam Paris SG sa zďaleka nemôže rovnať. Francúzsky klub ponúka rodákovi zo Žiaru nad Hronom rovnako dlhý kontrakt a o tri milióny eur viac.

Čo mu núka Inter Miláno

- zmluvu do leta 2027

- 6,5 mil. eur ročne netto

Čo mu núka Paris SG

- zmluvu do leta 2028

- 9,5 mil. € ročne netto