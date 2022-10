Zápasníčka Zajícová 11 mesiacov od autonehody: Učila sa chodiť, teraz má zlato!

Príbeh hodný Hollywoodu. Česká MMA zápasníčka Veronika Zajícová (18) mala za sebou turbulenté obdobie. Vlani v novembri ju zrazilo auto. Utrpela ťažký otras mozgu, jednu nohu mala dolámanú. Učila sa znovu chodiť a dokonca sa stala majsterkou Európy! Teraz čaká na prvý profesionálny zápas a chce sa presadiť v prestížnej UFC.

Zajícovú zrazilo auto na priechode, keď išla domov z tréningu. „Vodič telefonoval a nevšimol si ma. Narazil do mňa v šesťdesiat kilometrovej rýchlosti,“ povedala talentovaná športovkyňa pre tn.cz. A hoci jej lekári nedávali nádej, že sa ešte niekedy postaví do ringu, opak je pravdou. Dva dni po operácii jej dokonca začala odumierať noha!

„Mesiac som bola na ARO a potom dva týždne na detskom oddelení. Hneď po návrate domov som si dohodla trénera vo fitku, ktorý mi naplánoval cviky, ktoré som mohla začať robiť. Chodila som tam o barlách a s golierom okolo krku. To trvalo asi dva alebo tri mesiace. Následne som začala trénovať i box a samotné MMA,“ pokračovala Zajícová.

Prvý zápas od nehody absolvovala v lete a bol v boxe, nie v MMA. „Bola som veľmi nervózna. Nakoniec som vyhrala a mala som veľký aplauz. To bolo pekné,“ zaspomínala si Veronika. Prvý duel v MMA absolvovala až na ME v Tbilisi. „Tréner ma tam pôvodne ani nechcel poslať. Navyše, v nohe som ešte mala železo od kolena až dole, k tomu ešte štyri skrutky. Nakoniec to dopadlo dobre.“