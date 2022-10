Šok pre niekdajšu svetovú tenisovú jednotku: Užívanie zakázanej látky rázne popiera

Rumunská tenistka Simona Halepová (31) mala pozitívny dopingový test. V A-vzorke odobratej na US Open jej našli stopy po zakázanej látke roxadustat (FG-4592). Jednotka pre tenisovú integritu (ITIA) jej v piatok pozastavila športovú činnosť.

ITIA v tlačovej správe potvrdila, že bývalú svetovú jednotku provizórne suspendovala na základe článku 7.12.1 tenisového antidopingového programu (TADP). Jednotka pre tenisovú integritu poslala 31-ročnej Rumunke predbežné oznámenie o pozitívnej vzorke už 7. októbra. Počas provizórnej suspendácie nemôže hráčka súťažiť, ani navštevovať žiadne tenisové podujatia.

Roxadustat je látka, ktorá stimuluje produkciu červených krviniek. Používa sa pri liečbe pacientov, ktorí majú problémy s obličkami.

Halepová poprela vedomé užitie zakázanej látky. "Je to jeden z najväčších šokov v mojom živote," reagovala na Twitteri. "Počas kariéry som nikdy nepodvádzala, ani mi taká myšlienka nikdy nenapadla, keďže je to v absolútnom protiklade s hodnotami, ktoré vyznávam. Budem bojovať až do konca, aby som očistila svoje meno a dokázala, že som nikdy neužila zakázanú substanciu. Verím, že pravda vyjde na povrch."

Na tohtoročnom US Open bola Halepová siedma nasadená hráčka. Vypadla už v 1. kole dvojhry, keď nečakane prehrala s 20-ročnou Ukrajinkou Dariou Snigurovou. Jej maximom v New Yorku je semifinále z roku 2015.

Halepová je dvojnásobná grandslamová šampiónka, v roku 2018 vyhrala Roland Garros, o rok neskôr triumfovala vo Wimbledone. Momentálne jej patrí deviate miesto v singlovom rebríčku WTA. Iba nedávno oznámila, že si dáva pauzu po operácii nosa, ktorou sa rozhodla riešiť dlhotrvajúce problémy s dýchaním, informovala agentúra AP.