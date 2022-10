Raper Čis T dostal poriadne naložené od Flexkinga: Nehraj postihnutého, padol si ako kabela!

Boxerská organizácia Fight Night Challenge nedávno oznámila súboj medzi Flexkingom a Imim "Baronom" Štefánikom. K tomuto duelu sa vyjadril v príspevku na sociálnej sieti aj známy raper Čis T, ktorý s Flexkingom prehral na KO.

Petržalský raper sa po prehre po takmer roku vyjadril, že okolnosťou, ktorá mala výrazne vstúpiť do konečného výsledku zdravotné problémy Čis Teho spred zápasu.

Na konci videa urazil účastníkov chystaného zápasu, ktorí zareagovali. "Mesiac som trénoval s otrasom mozgu a neskôr sa zistilo, že som mal aj krvnú zrazeninu. Bol som premotivovaný, takže som do toho zápasu šiel. Nebolo to teda nejakou špeciálnou prípravou a skills môjho súpera, ale iba, že som sprosto som dôveroval tomu, že ma netrafí. Vraj si dal steroidy, za čo mu gratulujem. Bohužiaľ je to tak ako to je, obaja sú podľa mňa šašovia," komentoval Čis T chystaný duel medzi Baronom a Flexkingom. Netrvalo dlho a od oboch dostal štipľavú odpoveď.

"Čistychov, cením, že si sa po roku zobudil z kómy, mal som ťa za legendu. Ukázal si, že nie si športovec a že máš extrémne dotknuté ego. Teraz to hráš na postihnutého. Koho zaujíma, že keď som s tebou boxoval, že som mal opičie kiahne, nosím dvadsať rokov kosmodisk, mám ľavú umelú lopatku a mal som aj vývod, teda mi trčal sáčok z boku z hrubého čreva. Nechápem, že ma po roku ideš urážať, že som šašo. Ako neboxer som si dal poctivú prípravu, šiel som do ringu, chodil som domov domonoklovaný. Prosím ťa, prestaň vyplakávať, priznaj ako chlap, že si padol ako kabela. Keď tak, dajme si odvetu, ale nezabudni, že skončíš horšie ako poslednýkrát," reagoval Flexking.

"Jediný šašo si tu ty, po roku sa ideš vyjadrovať, že si mal chorobu a že on bral steroidy. On nastúpil na ten zápas, ktorý prebehol fér, podľa regulérnych pravidiel. Vieš čo ti poviem, podpísal som zmluvu na šesť zápasov, takže jeden ti rád venujem. Keď raz prehrám, tak dám súperovi pokoru. Ty si začal robiť šaškáreň prvou fackou, ktorú si mu dal," konštatoval influencer Baron.

Najbližší turnaj FNC sa bude konať v Brne 27.12. Organizácia na tlačovej konferencii odhalila, že sa fanúšikovia môžu tešiť na zaujímavý súboj speváčky Dominky Mirgoves proti raperke Aless. V ringu nebude znova chýbať ani raper Patrik "Rytmus" Vrbovský či svetoznámy bubeník Martin Valihora.