Franck Ribery oznámil ukončenie kariéry: Koleno povedalo stop

Bývalý francúzsky futbalový reprezentant Franck Ribery (39) oznámil v piatok ukončenie kariéry. K rozhodnutiu dospel z dôvodu pretrvávajúceho zranenia kolena.

Kapitán talianskeho mužstva US Salernitana, v ktorom pôsobí aj slovenský obranca Norbert Gyömbér, bol mimo hry od polovice augusta. O jeho odchode do futbalového dôchodku sa hovorilo už niekoľko týždňov. "Lopta sa zastaví, no pocity vo mne nie. Ďakujem všetkým za toto veľké dobrodružstvo," napísal 39-ročný krídelník na sociálnej sieti.

Salernitana začiatkom októbra potvrdila, že s Francúzom hovorila o pozícii v klube, píše agentúra AFP. Vicemajster sveta z roku 2006 zažil najväčšie úspechy v Bayerne Mníchov, kde počas 12 sezón získal deväť ligových titulov a v roku 2013 zaznamenal aj triumf v Lige majstrov.