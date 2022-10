Olympiáda v roku 2036? Kandidátov na usporiadanie je viac ako dosť

Predstavitelia Medzinárodného olympijského výboru (MOV) rokujú s desiatimi potenciálnymi kandidátmi na usporiadanie OH 2036, patria medzi nich Egypt, Anglicko, India, Indonézia a Katar.

Dejiská najbližších troch letných olympiád sú už známe - v roku 2024 sa OH uskutočnia vo francúzskom Paríži, o štyri roky neskôr v americkom Los Angeles a v roku 2032 v austrálskom Brisbane.

"Momentálne rokujeme s desiatimi národnými výbormi zo štyroch kontinentov," povedal generálny riaditeľ MOV Christophe de Kepper na štvrtkovom zasadnutí Asociácie národných olympijských výborov (ANOC) v juhokórejskom Soule. Záujemcovia už prezentovali aj svoje organizačné projekty, podľa Keppera "sú všetky v rôznom štádiu prípravy a všetci záujemcovia postupujú podľa vlastných časových plánov".

Vedenie MOV rozhodne o pridelení organizátora OH 2036 s dostatočným predstihom na základe z väčšej časti tajného procesu, aby sa predišlo drahým verejným kampaniam a súťaži medzi kandidátmi. Rovnako sa postupovalo pri schválení dejiska OH 2032 v Brisbane, ktoré bolo známe už 11 rokov vopred. MOV zaviedol nový systém pre podozrenia z kupovania hlasov pred výberom organizátorov OH 2016 v Riu de Janeiro aj vlaňajšími OH v Tokiu.