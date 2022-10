Toto má doma poľský futbalista Grzegorz Krychowiak: Celia rozpálila internet

Stačilo jej na to zopár fotografií na sociálnych sieťach! Francúzka Celia Krychowiaková (30) predviedla svoje telo v sporom outfite až musel zasiahnuť jej manžel, poľský futbalový reprezentant Grzegorz Krychowiak (32).

Celia potešila svojich fanúšikov, ktorým futbalista aktuálne pôsobiaci v Saudskej Arábii, okamžite poslal stručný odkaz: „Je to moja priateľka." Vraj len preto, aby sa správali slušne :)

Všetci však vedia, že krásna Celia je jednou z najpopulárnejších, ale aj najsexi manželiek futbalovej reprezentácie Poľska. Jej instagramový profil má viac ako 200-tisíc priaznivcov, ktorí oceňujú nielen jej postavu, ale aj jej správny cit pre módu.

Poliak po ruskom útoku na Ukrajinu ukončil svoj kontrakt v FK Krasnodar, ktorý mal platiť do konca júna 2024. Vo svojej kariére pokračuje v Saudskej Arábii, v tíme Al-Shabab. A tak nečudo, že vznikli spomínané odvážne fotografie, ku ktorým Celia napísala iba dve slová: „Nekonečné leto.“ To zažívali v novom pôsobisku jej manžela, ktorý zrejme so škrípaním zubov číta takéto komentáre k Celiiným fotkám: „Horúce dievča", „Perfektné", „Bohyňa", „Ale máš postavu", „Oheň", atď.