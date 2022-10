Lewandowski si upevnil post top kanoniera, Xaviho potešila aj iná vec

Po domácej remíze 3:3 s Interom Miláno v Lige majstrov a prehre 1:3 v El CLasicu zabrali futbalisti FC Barcelona naplno. O triumfe 3:0 nad Villarrealom v 10. kole najvyššej španielskej súťaže rozhodli tromi gólmi v priebehu siedmich minút.

Prvé dva vsietil Robert Lewandowski, ktorý si s 11 presnými zásahmi upevnil post top kanoniera La Ligy, tretí gól pridal Ansu Fati.

Tréner Xavi Hernaddez urobil v porovnaní s neúspešným duelom na pôde Realu Madrid päť zmien v zostave. Na lavičke zostali Sergio Busquets, Ousmana Dembele i Raphinha. Od začiatku nastúpili Ferran Torres, Fati i Jordi Alba.

Barcelona sa ujala vedenia v 31. minúte, keď Lewandowski po otočke oklamal dvoch obrancov i Geronima Rulliho. O tri minúty neskôr sa poľský kanonier uvoľnil na hranici šestnástky a prekonal brankára Villarrealu strelou k vzdialenejšej žrdi. Víťazstvo Barcy spečatil Fati, ktorý po prihrávke Torresa najskôr trafil do žrde, no odrazenú loptu dopravil pätičkou do bránky.

Barcelona je v tabuľke druhá s trojbodovou stratou na Real. "Po zápase v Madride som sa rozhodol pristúpiť k rotácii. Hrať vysoký pressing si totiž vyžaduje stopercentnú pripravenosť všetkých hráčov. Nie je ľahké byť futbalistom Barcelony, musíte to zvládať aj emočne. Veľmi ma potešilo, že fanúšikovia sa od nás neodklonili ani po domácom zakopnutí s Interom a prehre s Realom. Na štvrtkový zápas s Villarrealom ich na Camp Nou prišlo 71-tisíc, čo je pozitívne. Chceme sa im odvďačiť tvrdou prácou a kvalitnými výkonmi," zdôraznil Xavi pre akreditované médiá.

K ťahúňom tímu patril v zápase s Villarrealom holandský stredopoliar Frenkie de Jong. "Po zlých výsledkoch proti Interu i Realu sme sa potrebovali chytiť a zabodovať naplno. Verím, že toto víťazstvo nás povzbudí a bude pre nás dobrým odrazovým mostíkom. Keď sa mužstvu darí, nálada v šatni je hneď oveľa lepšia. Tréner ma nabádal, že mám byť aktívny a snažiť sa viac tvoriť hru. Ja sa cítim komfortne na ktorejkoľvek pozícii, v strede zálohy i na krídle," uviedol De Jong.

Pred zápasom si uctili minútou ticha pamiatku viceprezidenta Villarrealu Joseho Manuela Llanezu, ktorý vo štvrtok zomrel na leukémiu. "Jeho smrť nás všetkých zasiahla, pretože práve on odštartoval celý projekt. V uplynulých dvoch rokoch som bol s ním v intenzívnom kontakte, miloval Villarreal. Na zápas v Barcelone sme nastúpili veľmi motivovaní a chceli sme mu venovať víťazstvo, nedostali sme sa však k našej hre. Barcelona bola lepšia," priznal kouč hostí Unai Emery.