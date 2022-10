Slafkovský postavil Bell Centre na nohy: Celá aréna skandovala jeho meno

Na tento moment nikdy nezabudne! Slovenský hokejový supertalent Juraj Slafkovský (18) sa v NHL dočkal. V zápase proti Arizone (6:2) strelil svoj prvý gól v profilige.

Keď hlásateľ v 29. minúte vyslovil meno strelca štvrtého gólu Canadiens, fanúšikovia „The Habs“ začali burácať. Celou arénou sa nieslo: „Slafkovský! Slafkovský! Slafkovský!“ Nadšené obecenstvo haly Bell Centre tlieskalo v stoji a skandovalo ešte niekoľko desiatok sekúnd po zaznení sirény.

JURAJ. SLAFKOVSKY. Un premier de plusieurs 💪 pic.twitter.com/ITrhsrIkBq — TVA Sports (@TVASports) October 21, 2022

Tohtoročný najvyššie draftovaný hráč si v piatom vystúpení pripísal prvý bod v profiligovej kariére. Odohral 14:26 minúty, na konte mal aj jeden plusový bod, dve trestné minúty, tri strely na bránku a jeden bodyček. Presadil sa strelou zápästím po tom, ako získal puk v súperovej tretine.

"Ani sa nepamätám, ako som skóroval. Išiel som rovno oslavovať, lebo to je tá najlepšia vec na strelenom góle. Viac som sa sústredil na oslavu než na spôsob, akým som dal gól," povedal na webe slovenský útočník, ktorý sa po svojom zásahu dočkal v domovskej aréne Montrealu potlesku v stoji: "Je tu to najlepšie obecenstvo a po mojom prvom góle v NHL som si nemohol priať krajšiu odmenu. Je to úžasné."

Vo veku 18 rokov a 204 dní sa stal najmladším Slovákom, ktorý skóroval v NHL, prekonal rekord Mariána Gáboríka z dresu Minnesoty (18 rokov, 235 dní).