Záhadná smrť mladého športovca († 24): Pátracia akcia sa skončila tragickou správou!

Liam sa s partiou priateľov vydal na dovolenku do Barcelony, kde sa rozhodli navštíviť nočný bar Sala Apollo. Nikto z jeho známych vtedy netušil, že ho vidia živého naposledy. Kamarát Hampsona pridal v stredu na sociálne siete príspevok, kde uviedol, že hráč ragby je nezvestný. Po 24 hodinách požiadali o pomoc políciu.

Trojhodinová pátracia akcia mala tragický výsledok. Na podlahe spomínaného klubu našli 24-ročného talentovaného športovca mŕtveho. Podľa polície je príčinou smrti hviezdy tímu Redcliffe Dolphins pád z výšky zhruba desať metrov.

Our thoughts and prayers go out to the Hampson whānau and Liam’s friends. Liam Hampson was a member of our NYC squad back in 2017; we are truly saddened by the news of his passing. Moe mai rā Liam 🙏💙❤️💚 pic.twitter.com/hDE3pj0MtN