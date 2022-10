Vlhovej problémy s motiváciou zažehnané: Prioritou sezóny posunúť sa v obrovskom slalome

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa aj v novej sezóne Svetového pohára sústredí predovšetkým na slalom a obrovský slalom.

Pred februárovým svetovým šampionátom zapojí do programu aj super-G či zjazd a na MS vo Francúzsku zabojuje o zlato v slalome, ktoré jej ešte v úctyhodnej zbierke chýba.

Dvadsaťsedemročná Slovenka už vo svojej najsilnejšej disciplíne získala dva malé glóbusy i olympijský titul. Práve po jeho zisku na ZOH 2022 v Pekingu priznala problémy s motiváciou, tie sú však na štarte nového ročníka zažehnané.

"V kariére som už dosiahla všetko, o čom som snívala. Po ZOH som sa cítila prázdna a bolo náročné nájsť ďalšiu motiváciu, ale prišlo to a som šťastná. Trošku som si oddýchla od lyžovania a začali sme pomaly v júni. Príprava bola perfektná, splnili sme všetko, čo sme chceli," zdôraznila Vlhová na štvrtkovej online tlačovej konferencii.

Trénovala v Taliansku, vo Švajčiarsku a gro prípravy absolvovala počas štyroch týždňov v Argentíne: "Všetko prebehlo podľa plánu, podmienky boli výborné. Nestratili sme ani jeden deň pre podmienky, vždy, keď sme chceli, tak sme lyžovali. Bolo tam veľa tímov, prišli sme neskôr, ale stihla som sa aj porovnať, čo bolo super, lebo väčšinou jazdím sama."

„Jazdili sme aj super-G a zjazd, ale len ľahší. Pôjdeme niektoré rýchlostné súťaže, no nie je to naša priorita. Technika sa zlepšuje, vo SP sa sústredíme rovnako ako v minulej sezóne najmä na slalom a obrovský slalom. Možno pred MS pôjdeme rýchlostné disciplíny."

Vlhová zatiaľ neplánuje zopakovať počin zo sezóny 2020/2021, keď štartovala vo všetkých pretekoch a aj vďaka tomu sa radovala zo zisku veľkého glóbusu. V uplynulej zime ju v celkovom poradí predstihla jedine veľká americká rivalka Mikaela Shiffrinová o 184 bodov.

Suverénne triumfovala v slalome a v hodnotení "obráku" obsadila tretie miesto: "Jednu sezónu som išla všetky súťaže a bolo to naozaj náročné fyzicky aj psychicky. Vyhrala som veľký glóbus, potom som sa rozhodla, že chcem šetriť energiu. Možno v budúcnosti sa k tomu ešte vrátim, ale teraz nie. Preferujem model ako v minulej sezóne."

Slovenská reprezentantka by sa v prestížnom seriáli chcela posunúť ešte vyššie v klasifikácii obrovského slalomu. Začať napĺňať túto ambíciu môže už v sobotu v rakúskom Söldene (10.00/13.05), kde vlani aj predvlani skončila v ľadovcovej ouvertúre na tretej pozícii.

„Cítim sa dobre, lyžujem tiež dobre, v prvých pretekoch však nikto nevie, ako na tom je. Bola by som rada, keby som sa dostala na pódium. Určite dám do toho všetko a potom uvidíme, ako to dopadne."

„Na obrovský slalom sme sa zamerali trošku viac, priorita je posunúť sa v ňom vyššie. Chceme v ňom dosahovať ešte lepšie výsledky ako v predchádzajúcej sezóne. V slalome chceme potvrdiť priečku a rýchlostné disciplíny sú otvorené. Ciele máme a uvidíme, ako sa to bude vyvíjať."