Tréner Šamorína po senzačnom vyradení Žiliny: V osemfinále chcem Slovan!

Šiesty tím druhej ligy vykopol zo Slovenského pohára šiesty tím Fortuna ligy! Šamorín prešiel do osemfinále súťaže prekvapujúco cez sedemnásobného majstra zo Žiliny (2:1).

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Nejde o najväčší úspech v histórii klubu. Farmársky tím Dunajskej Stredy postupom medzi 16 najlepších len vyrovnal svoje minuloročné maximum.

Šamorín nešiel do súboja proti favoritovi s veľkými očami. Štyri dni predtým totiž prehral na rovnakom mieste s Dubnicou. Tentoraz nasadil odvážnejší kurz, vypracoval si niekoľko šancí a podržal ho aj brankár Erik Gyurákovics. „Výborný výsledok,“ pochvaľoval si tréner Michal Kuruc.

„Dali sme do zápasu srdce, emóciu a kvalitu. Trikrát sme trafili tyčku, mohli sme kopať penaltu. Splnili sme to, čo sme si predsavzali. Postup je o to krajší, že sme vyradili fortunaligistu, čo je vždy úspech.“ Koho si želá v osemfinále? „Slovan Bratislava!“

Žilina pokračuje v hernej mizérii, keď v lige vyhrala naposledy pred mesiacom. Ani v pohári neukázala zlepšenie. Na vedúci gól Mátého Szolgaia dokázal bleskovo odpovedať reprezentačný útočník Dávid Ďuriš, no vo finiši inkasovala z nohy Bálinta Csóku a so súťažou sa rozlúčila už v 4. kole.

„Pre tento výsledok neexistuje ospravedlnenie. Mali sme vyhrať. Sme ligový tím, hráči sú reprezentanti a takéto zápasy majú zvládať. Chýbala mi v našom výkone presnosť,“ sypal si popol na hlavu tréner hostí Jaroslav Hynek.

Šošoni sa sťažovali na situáciu, ktorá viedla k rozhodujúcemu gólu v 85. minúte. Pri ich priamom kope domáci hráči vybehli predčasne z múra, založili protiútok a skórovali. Hlavný rozhodca Lukáš Dzivjak porušenie pravidiel nevidel...