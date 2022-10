Bývalý reprezentant skóroval v 7. lige už po 6 sekundách: Za gól prinesie vínko

Expresný gól! Po rozohratí zo stredového kruhu urobil pár krokov dopredu, loptu si prehodil na ľavú nohu a bez rozbehu vystrelil z vyše 40 metrov. Lopta opísala vo vzduchu oblúk a doplachtila do siete. Bežala šiesta sekunda zápasu 7. futbalovej ligy FK Baník Ružiná - FC Slovan Divín (5:1).

Marek Penksa (49), stredopoliar domácich a strelec jedného z najrýchlejších gólov, prijímal bleskové gratulácie. Ľudia na tribúnkach neveriacky krútili hlavami. Takú parádu v živote nevideli a sotva na ňu zabudnú.

Bývalý slovenský reprezentant pritom začiatok zápasu skoro nestihol. Sledoval svojho syna, ktorý hráva za banskobystrickú Duklu do 14 rokov, a prišiel iba päť minút pred výkopom. „Všimol som si, že brankár súpera je ďaleko vpredu. Pošepol som spoluhráčovi, aby mi loptu posunul. Zapochyboval, či vôbec dokopnem, lebo som nebol riadne rozcvičený. Keďže ma bolí pravá achilovka, strieľal som ľavou nohou,“ priznal Marek pre Nový Čas.

Rodák z Veľkého Krtíša patril svojho času k top talentom európskeho futbalu. Hrával v nemeckej, rakúskej, maďarskej i v poľskej lige. V žiackych súťažiach dával vyše 100 gólov za sezónu. Jeho rekordom je 19 zásahov v jednom zápase. Stále sa udržiava v kondícii. V Dukle je šéftrénerom detí od 7 do 11 rokov. Futbal ho stále baví. Chce ho hrať, kým bude vládať rozdávať radosť na ihrisku.

Gól z polovice ihriska k lahôdkam rozhodne patrí. Bystričania si z Mareka uťahovali, že ho dosiahol na malom ihrisku, keďže dokopol až do bránky. „Má regulárne rozmery,“ vyviedol som ich z omylu. „Kedysi sa na ňom hrala druhá liga, takže musí spĺňať parametre. Bolo to z vyše 40 metrov. Teraz čakám na lákavé ponuky od klubov,“ utrúsil s úsmevom. Ďalekonosný pokus neostane bez ohlasu. „Vraj ma to bude stáť zopár pív. Ja mám platiť? Oni by mali mne. Ale o. k., donesiem z domu nejaké vínko.“

Marek sa vidí vo svojom 13-ročnom synovi Markovi. Hrdý otec tvrdí, že po ňom zdedil hlavu, rozum, prihrávku a strelu. Dúfa, že dravosť príde časom. V sobotu sledoval prvý polčas jeho zápasu, v ktorom nastúpil netradične na poste stopéra. „Po skončení môjho duelu mi volal a pochválil sa, že dal víťazný gól na 2:1. Mali sme teda pekný víkend. Góly sme si venovali navzájom,“ dodal spokojný Penksa.

Najrýchlejšie góly vo futbale