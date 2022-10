Fury bude obhajovať opasok proti Chisorovi: Kedy plánuje súboj s Usykom?

Britský boxer Tyson Fury (31) bude titul svetového šampióna ťažkej váhy verzie WBC obhajovať v úvode decembra v Londýne v súboji s krajanom Derekom Chisorom.

Tridsaťštyriročný Fury je v profiringu stále nezdolaný, v 33 dueloch dosiahol 32 víťazstiev a jeden zápas sa skončil nerozhodne. Dva z uvedených triumfov dosiahol Fury proti Chisorovi - v júli 2011 a novembri 2014.

Pre Furyho to bude prvé stretnutie od aprílového triumfu nad Dilianom Whytom. Po tomto súboji avizoval koniec kariéry, no všetko je napokon inak. Okrem duelu proti Chisorovi plánuje na rok 2023 ďalší zápas, v ktorom chce bojovať proti Ukrajincovi Oleksandrovi Usykovi, držiteľovi majstrovských opaskov organizácií WBA, WBO a IBF. Potvrdil to Britov promotér Frank Warren.

Fury chcel v tomto roku ešte vyzvať Usyka a neskôr ďalšieho Brita Anthonyho Joshuu, no z týchto duelov vzišlo, a tak si dohodol súboj s Chisorom. "Tyson si v tomto zápase nemôže dovoliť žiadne prešľapy, keďže na nasledujúci rok máme naplánovaný duel proti Usykovi, na ktorý sa veľmi tešíme," poznamenal Warren na margo decembrového zápasu Fury - Chisora. Ten by sa mal konať na štadióne londýnskeho futbalového klubu Tottenham Hotspur.

Derek Chisora v profikariére absolvoval dovedna 45 súbojov, pripísal si v nich 33 triumfov a 12 prehier. V minulosti už raz bojoval o titul svetového šampióna ťažkej váhy WBC, vo februári 2012 v nemeckom Mníchove podľahol Ukrajincovi Viltalijovi Kličkovi. Zatiaľ ostatný zápas absolvoval v júli proti Bulharovi Kubratovi Pulevovi, ktorého zdolal po dvoch minuloročných prehrách s Novozélanďanom Josephom Parkerom.