V Neapole si chcú poistiť Lobotku: Polepší si o niekoľko miliónov

Slovenský futbalový stredopoliar Stanislav Lobotka (27) možno zotrvá v Neapole dlhšie ako len do leta 2024.

Aktuálne má rodák z Trenčína zmluvu s miestnym klubom SSC do konca sezóny 2024/2025, no už čoskoro by mohlo prísť k jej predĺženiu. Ako informuje taliansky denník Corriere dello Sport, na stole je nový kontrakt, ktorý by Lobotku udržal pod Vezuvom až do leta 2027.

"Lobotka dostane podpisový bonus vo výške niekoľkých miliónov a v budúcnosti, ak bude chcieť, môže zostať v klube ešte o jednu sezónu naviac. Ak by bola uplatnená opcia, tak jeho odmena bude o niečo nižšia ako v súčastnosti," uvádza spomenuté talianske periodikum. V Neapole sa údajne rozhodli poistiť si Lobotku, keďže zaregistrovali zvýšený záujem o jeho služby najmä z Anglicka. Podľa eurosport.it má Slovák aktuálne poberať ročný plat 2 milióny eur, nová zmluva by mu garantovala príjem 3,5 milióna eur ročne.

Slovenský reprezentant prišiel do Neapola v januári 2020 zo Španielska, kde pôsobil v Celte Vigo z La Ligy. Za SSC doteraz odohral spolu 79 súťažných duelov a strelil dva góly. Na svojom konte má 62 štartov v Serie A, ďalších päť pridal v národnom pohári a dvanásť v pohárovej Európe.

Seniorskú klubovú kariéru rozbiehal v rodnom Trenčíne, z ktorého v sezóne 2013/2014 hosťoval v holandskom Ajaxe Amsterdam. V lete 2015 zamieril do Dánska a hral za FC Nordsjaelland, po dvoch rokoch nasledoval prestup do Celty.

Od roku 2016 je Lobotka členom seniorskej reprezentácie SR, za ktorú absolvoval zatiaľ 41 zápasov a strelil v nich tri góly. Bol súčasťou tímu SR na vlaňajších majstrovstvách Európy.