Tomič rozhodol o postupe Slovácka, treťoligista vyradil Plzeň s Jirkom a Dedičom

Slovenský futbalový obranca Michal Tomič (23) prispel gólom k stredajšiemu víťazstvu tímu 1. FC Slovácko 6:0 nad druholigovým Varnsdorfom v zápase 3. kola Českého pohára, v 26. minúte otvoril skóre duelu a zároveň rozhodol o postupe do osemfinále.

Nepredstaví sa v ňom však úradujúci český majster FK Viktoria Plzeň, ktorý aj so slovenskými útočníkmi Erikom Jirkom a Reném Dedičom v zostave prehral na pôde treťoligového Hlučína 2:3 a v súťaži skončil.

"Chalani odviedli dobrú prácu, mne sa to tam len dobre odrazilo. Som rád, že som bol v správnej chvíli na správnom mieste. V minulej sezóne som sa dostával do šancí, ale nevedel som to zužitkovať a pomôcť tímu. Som rád, že v ostatných zápasoch mi to tam padlo a dúfam, že nám to pomôže," povedal Tomič vo videu na oficiálnom webe Slovácka. Hral do 80. minúty, jeho spoluhráč a krajan Patrik Šimko absolvoval celé stretnutie. Tomič skóroval v drese 13. tímu priebežnej tabuľky českej najvyššej súťaže aj vo štvrtkovom dueli Európskej konferenčnej ligy proti francúzskemu Nice (2:1).

Jirka aj Dedič hrali v zápase proti Hlučínu do 46. minúty, brankár Marián Tvrdoň bol na lavičke náhradníkov. "Je to pre nás veľké sklamanie. Nechceli sme takto vypadnúť, chceli sme postupovať ďalej a napokon získať pohár. Bohužiaľ, nepodarilo sa nám to. Neboli sme dôrazní v rozhodujúcich chvíľach, ponúkali sme im šance a oni ich hneď využili. Naopak, my sme v našich zlyhávali. Do konca sme verili, že dokážeme znova skórovať," uviedol sklamaný stredopoliar Plzne Pavel Bucha, ktorý v 90. minúte vyrovnal na 2:2. Domáci Dominik Smékal však v nadstavenom čase zavŕšil hetrik a spečatil prekvapenie.

Okrem Tomiča sa zo Slovákov v stredajších dueloch 3. kola Českého pohára strelecký presadil aj stredopoliar Českých Budějovíc Jakub Švec, ktorý prispel k víťazstvu 3:1 nad Vlašimom. Jeho spoluhráč a krajan Dávid Šípoš odchytal v bránke úspešného prvoligistu celý zápas.