Slovenský reprezentant si vážne zranil koleno, čaká ho dlhá pauza

Slovenský futbalista Jakub Kadák (21) utrpel vážne zranenie kolena a čaká ho dlhá herná pauza.

Dvadsaťjedenročný ofenzívny stredopoliar FC Luzern mal vo štvrtok podstúpiť operáciu a je možné, že si už v tejto sezóne nezahrá.

Kadák sa nešťastne zranil v sobotnom zápase 11. kola najvyššej švajčiarskej súťaže na ihrisku FC Sion, kde jeho tím prehral 0:2. Slovenský reprezentant do 21 rokov nastúpil v základnej zostave, ale musel striedať už v 42. minúte. Podľa denníka Luzerner Zeitung utrpel zranenie pri bežnom osobnom súboji.

Neskoršie vyšetrenia na Klinike sv. Anny v Luzerne odhalili, že Kadák má roztrhnutý predný krížny väz na ľavom kolene. Po operácii ho čaká niekoľkomesačná pauza. Luzernu už pravdepodobne v tejto sezóne nepomôže, informoval klub na svojej webstránke. Ak rekonvalescencia bude prebiehať podľa plánu, mohol by sa vrátiť v máji budúceho roka.

Kadák prišiel do Luzernu v júli 2022 z AS Trenčín, so švajčiarskym klubom podpísal štvorročnú zmluvu. V drese FCL si stihol pripísať v tejto sezóne štyri ligové štarty.