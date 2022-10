Chcú ho svetové veľkokluby: O budúcnosti Lobotku má byť rozhodnuté!

Slovenský defenzívny stredopoliar Stanislav Lobotka (27) žiari v drese talianskeho SSC Neapol. Patrí medzi kľúčových hráčov tímu spod Vezuva a nečudo, že sa dostal na radar svetových veľkoklubov. Daily Express s odvolaním sa na talianskeho novinára Cira Venerata nedávno informoval o tom, že Lobotku chcú získať anglické tímy Manchester City a Chelsea Londýn.

Podľa renomovaného talianskeho novinára a prestupového experta Fabrizia Romana je o budúcnosti Lobotku rozhodnuté. Zostať má v Neapole, kde by čoskoro mal podpísať novú zmluvu s vylepšenými podmienkami. „Neapol je pripravený dosiahnuť dohodu so Stanislavom Lobotkom o predĺžení zmluvy. Nová zmluva by mala platiť do roku 2027 plus opcia na ďalšiu sezónu. Lobotka bude nasledovať Alexa Mereta ako ďalší hráč Neapola, ktorý podpíše novú zmluvu," píše uznávaný odborník na sociálnej sieti twitter.

