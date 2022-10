Hoci do Bratislavy zavítal ako úspešný podnikateľ, jeho meno bude vždy spojené so športom, presnejšie so zjazdovým lyžovaním. A tak sa na stretnutí novinárov s Lassem Kjusom (51) hovorilo najviac o bielom cirkuse, aj o víkendovom štarte nového ročníka SP. Z nórskej legendy sa vykľul veľký fanúšik našej Petry Vlhovej (27)!

Aj on očakáva ďalší diel súboja Vlhovej a Mikaely Shiffrinovej. „Som fanúšikom oboch. Petra je výnimočná športovkyňa, Mikaela to s ňou bude mať ťažké,“ spustil Lasse Kjus a na otázku, prečo si to myslí, s úsmevom doplnil: „Pretože je až príliš zamilovaná.“ Ako je známe, Američanka tvorí pár s Kjusovým krajanom Kildem.

Sympatický Nór priznal, že podnikanie mu dáva zabrať viac ako všetky športové úspechy dohromady. Inak by určite nepovedal: „Získal som 16 medailí z olympiád a majstrovstiev sveta, dvakrát som sa stal celkovým víťazom Svetového pohára. Mojím najväčším úspechom však bolo založenie značky KJUS. Bola to moja prvá skúsenosť vytvoriť nejakú firmu, takže to bolo celkom desivé. Vložil som do podnikania vlastné peniaze a bolo obdobie, keď sme pracovali nepretržite, aby sme začiatky vôbec prežili.“

Vtedy sa vraj cítil rovnako, ako keď sa snažil získať medailu vo všetkých piatich alpských disciplínach na jednom svetovom šampionáte. To sa mu podarilo vo Vaile 1999, no bezpochyby najväčšiu radosť zo svojho úspechu zažil na „domácej“ olympiáde v roku 1994 v Lillehammeri, kde sa Nórom v kombinácii podaril absolútny úspech - obsadili celý stupeň víťazov: 1. Kjus, 2. Aamodt, 3. Nilsen. „Ten medailový ceremoniál na námestí pred desiatkami tisíc rodákov nikdy nezabudnem,“ pokračoval Kjus, ktorý pridal aj historku zo zjazdu v Kitzbühele: „Pri zjazdoch má človek obavy, najmä v prípade horšieho počasia. Tam je to ešte ťažšie, pretože priamo zo štartu pretekár vidí pod sebou mesto a v ňom veľkú budovu nemocnice. Dokážete si predstaviť, čo to v športovcovi vyvolá...“

Dnes síce lyžovanie sleduje, občas komentuje pre nórsku televíziu, ale na svahoch je podľa neho veľa ľudí, a to ho neláka.