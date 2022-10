Dvojnásobný šok v Slovenskom pohári: Podbrezová a Žilina vypadli s druholigistami!

Futbalisti Podbrezovej sa rozlúčili s účinkovaním v Slovenskom pohári 2022/2023 už v 4. kole. Štvrtý tím fortunaligovej tabuľky prekvapujúco nestačil na druholigový Tatran Prešov, ktorému podľahol na jeho trávniku 0:1. Vypadla aj Žilina, ktorá prehrala v stredajšom dueli Slovnaft Cupu na ihrisku druholigového Šamorína 1:2.

O víťazstve lídra II. ligy Prešova v jeho prechodnom azyle v Ličartovciach rozhodol gól Martina Pribulu z 23. minúty. Podbrezová hrala od 73. minúty bez vylúčeného Mateja Oravca, ktorý dostal priamu červenú kartu za faul na unikajúceho Dragana Andriča.

O ďalšie prekvapenie sa postaral FC ŠTK 1914 Šamorín, ktorý vyradil Žilinu. Hostia síce dokázali na úvodný zásah Mátého Szolgaia zo 65. minúty odpovedať už o tri minúty neskôr zásluhou Dávida Ďuriša, no v 84. minúte zasadil MŠK rozhodujúci úder domáci Bálint Csóka. Z fortunaligistov uspel v stredu Trenčín, ktorý vyhral na ihrisku Trebišova jasne 4:0. V drese AS sa hetrikom zaskvel Nigérijčan Chinonso Emeka, ktorý prišiel na ihrisko v 60. minúte a tri góly strelil v priebehu 83. až 89. minúty. Do ďalšej fázy prešiel aj Ružomberok po výhre nad Lokomotívou Devínska Nová Ves 3:0.



4. kolo SP - Slovnaft Cupu:

FC ŠTK 1914 Šamorín - MŠK Žilina 2:1 (0:0)

FK Brezno - MŠK Púchov 1:3 (0:2)

Slavoj Trebišov - AS Trenčín 0:4 (0:1)

TJ Jednota Bánová - OK Častkovce 2:1 (2:0)

1. FC Tatran Prešov - FK Železiarne Podbrezová 1:0 (1:0), ČK: 73. Oravec (Podbrezová)

Lokomotíva Devínska Nová Ves - MFK Ružomberok 0:3 (0:1)