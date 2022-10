Brichta sa chce priblížiť k titulovej šanci a natiahnuť víťaznú sériu v MMA aj v RFA

Bojovník Leo Brichta má aktuálne v profesionálnom MMA skóre 10-3 a v RFA sa predstavil už dvakrát. Prvý zápas mal na úvodnom podujatí RFA Warm Up v Bratislave, kde bol jeho súperom skúsený Tamirlan Dadaev, ktoré ukončil na submisiu v prvom kole na techniku arm-triangle-choke.

Následne sa predstavil na turnaji RFA 3 v Ostrave, kde porazil v zápase pod pravidlami Real Fight domáceho zápasníka Víťeslava Rajnocha.V MMA ťahá sériu šiestich víťazných zápasov, a všetkých šiestich súperov dokázal aj poraziť pred limitom. V jeho profesionálnej kariére, ani v jednom z doterajších trinástich zápasov nebol na body.

Proti súperovi z Brazílie už raz zvíťazil

V roku 2019 sa Leo stretol taktiež so súperom z Brazílie. Vtedy bol jeho súperom Aliston Cordeiro. V zápase, ktorý bol plný tvrdých úderov v postoji sa z víťazstva tešil na body Brichta.

V Brne ho čaká druhý súper z Brazílie. Jeho meno je Jackson Loureiro, no fanúšikovia ho poznajú pod prezývkou Tortora. Jeho aktuálne skóre je 12-3 a má skúsenosti aj so zápasmi v Európe. Získal dokonca aj titul šampióna vo váhovej kategórií do 70 kilogramov v srbskej organizácií SBC.

Striedanie športových disciplín mu momentálne sedí

Mladý zápasník, ktorý trénuje v Primmat Gym Praha pod vedením Mareka Lončáka a Pavla Bechdolta momentálne strieda postojové disciplíny a MMA a je v aktívnom zápasovom tempe. Predstavil sa aj pod pravidlami K1 na podujatí Noc bojovníkov Dobříš 5, kde bol jeho súperom Teo Mikelič.

Brichta si súperov nevyberá a chce zápasiť proti najlepším aj v postoji čoho dôkazom je práve Mikelič. Ten bojoval už aj v Glory a K1 bol na 8.mieste svetového rebríčku ľahkej váhy. Brichta ho dokázal poraziť a pripísať si ďalšie cenné víťazstvo.