Attila Végh vyzýva Slafkovského: Juraj, ozvi sa, naučím ťa nejaké chmaty!

Je Juraj Slafkovský (18) dostatočne tvrdý na NHL, ktorá je plná bitiek? Zápasník MMA Attila Végh (37) posiela mladému hokejistovi jasný odkaz. „Juraj, ozvi sa mi, naučím ťa, ako zaškrtiť človeka za 5 sekúnd,“ vyzval prostredníctvom Nového Času Végh s úsmevom draftovú jednotku.

Végh jedným dychom priznal, že síce veľkým fanúšikom hokeja nie je, ale meno Juraj Slafkovský v ňom rezonuje rovnako, ako so zvyškom Slovenska.

„Hokej veľmi nesledujem, ale tohto chlapca registrujem. Aj vďaka tomu, že sa Slovensku podaril na ZOH bronzový úspech. Jeho meno sa na olympiáde neustále skloňovalo. Napísal som mu vtedy, že mu gratulujem. Bol veľmi pokorný a skromný. Odpísal mi, že ďakuje. Určite mu držím palce, nech mu to v NHL vyjde. Je to veľká vec, že sa na Slovensku narodil takýto výnimočný človek,“ povedal Végh pre Nový Čas. Ako skúsený harcovník posiela vychádzajúcej hviezde dobrú radu.

„Nech zbytočne nerieši fanúšikov, ktorí sú v Montreali mimoriadne prísni. Nech sa sústredí len na seba a robí to, čo ho baví, a nie to, čo od neho chcú iní a on sa s tým necíti komfortne. Základ je zostať sám sebou a ísť tvrdo za svojimi cieľmi, aj keď si druhí ľudia môžu myslieť, že to nie je dobre,“ odkázal skúsený borec a Slafkovskému zároveň adresoval ešte jednu mimoriadne zaujímavú výzvu.

„Určite, keď bude Juraj doma, tak by som si s ním dal veľmi rád tréning. Poukazujem mu nejaké tie chmaty. Môže sa na mňa spoľahnúť, nech sa mi pokojne ozve. Som tomu otvorený,“ dodal Végh, ktorý momentálne spúšťa ďalšiu zo svojich marketingových aktivít. Tentoraz sa podujal na výrobu bagiet. Vyštudovaný kuchár prináša totiž na slovenský trh najťažšiu bagetu v našich končinách s názvom „Bagetejšn“.