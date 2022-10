Košičania potvrdili pod Urpínom stúpajúcu formu, Durný si zachytal po roku

Hokejisti HC Košice potvrdili zlepšenú formu tretím víťazstvom za sebou, v utorkovej predohrávke 11. kola aktuálnej sezóny 2022/2023 v slovenskej extralige triumfovali na ľade HC´05 Banská Bystrica 6:5 a dočasne sa posunuli na 7. miesto v tabuľke so 14 bodmi.

Prvé dve tretiny duelu sa skončili nerozhodným výsledkom 2:2, v tretej uspeli hostia pomerom 2:1. Dva góly Košíc strelil Kanaďan Colin Campbell, gól a dve asistencie zaznamenali jeho krajan Jordon Southorn aj kapitán Michal Chovan.

V bránke "oceliarov" chytal Roman Durný, ktorý prišiel do Košíc na mesačnú výpomoc pre dištanc Andreja Košarišťana. "Snažil som sa nemyslieť na to, že som rok nechytal. Samozrejme, nervozita pred zápasom bola, ale kto nie je pred duelom nervózny, asi mu je ukradnutý. Nepodal som zlý, ale ani fantastický výkon. Viem, že od seba môžem očakávať omnoho viac, ale mám na čom stavať. Myslím si, že od tohto zápasu som si nastavil dobré schodíky, po ktorých môžem liezť hore," uviedol 24-ročný Durný, citoval ho oficiálny web "baranov". Ku štvrtému triumfu Košíc v ostatných piatich dueloch prispel 30 zákrokmi.

Banskobystričania prehrali štvrtý z ostatných piatich zápasov, nepomohli im ani dva góly a asistencia Kanaďana Kristoffa Kontosa. "Na môj vkus až príliš veľa v našej bránke. Myslím si, že sme zápas dobre rozohrali, ale vždy nejakou fatálnou chybou sme si nechali streliť gól a dostávali sme sa neustále pod tlak. Do tretej tretiny sme vstupovali s tým, že ešte môžeme duel zlomiť na našu stranu. Urobili sme však dve fatálne chyby, ktoré sme si nemohli dovoliť," povedal sklamaný tréner Banskej Bystrice Rudolf Jendek pre klubový web. Jeho zverenci inkasovali trikrát v oslabení a zostali na 10. priečke s 12 bodmi.

"Je to sklamanie. Myslím si, že prvé dve tretiny sme mali zápas v rukách. Bola to taká hojdačka - dali sme gól, hneď na to sme dostali... V tretej tretine sme úplne vybuchli, boli tam hlúpe chyby, hlúpe fauly. Súper dal dva góly a potom kontroloval zápas. Už to vyzeralo, že sme zápas zlomili, dali sme viac ako dva góly doma a súper dokázal hneď vyrovnať, neustrážili sme to. Chýb bolo veľa, v oslabeniach sme dostali tri góly a neplníme veci, ktoré si povieme," zhodnotil stretnutie banskobystrický útočník Michal Kabáč, ktorý zaznamenal dve asistencie.