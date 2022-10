Legendárny Švéd už nedokáže sám ani prehovoriť: Nevyliečiteľná diagnóza!

Žijúca švédska hokejová legenda je vo vážnych zdravotných problémoch. Börje Salming má od leta diagnostikovanú nevyliečiteľnú amyotrofickú laterálnu sklerózu.

Kruté ochorenie postupuje veľmi rýchlo. Bývalý hviezdny obrana už dokáže komunikovať iba pomocou špeciálneho iPadu a neverbálnych gest. O nevyliečiteľnej diagnóze sa dozvedel iba toto leto.

Samotný Salming znáša priebeh veľmi ťažko. V rozhovore pre švédsky expressen.se sa dokonca rozplakal. „Kým to nemal čierne na bielom, existovala nádej, že to nie je také zlé. Potom to však prišlo a počas depresií so mnou vôbec nekomunikoval. Snažil sa s tým zmieriť sám,“ hovorila o náročnom období žena legendárneho obrancu Pia.

Polovička Börjeho netajila obrovskú bolesť z pohľadu na svojho milovaného manžela. Keďže on sám ešte nemá 65 rokov, nemôže mu byť pridelený osobný asistent. „Celý zdravotný systém je v r**i. Cela naša rodina je vyčerpaná. Urobili sme snáď všetko, čo sme mohli, no jeho stav sa len zhoršuje,“ emotívne pokračovala. O jedného z európskych priekopníkov v NHL sa stará spolu s ich štyrmi deťmi.