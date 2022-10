Dráma pod Urpínom priniesla jedenásť gólov: Durný pri premiére nedochytal

Hokejisti Banskej Bystrice podľahli v utorňajšej predohrávke 11. kola Tipos extraligy na domácom ľade Košiciam 5:6.

Až tri góly inkasovali v presilovkách a prehrali druhý duel na svojom ľade za sebou, hostia dosiahli tretie víťazstvo v sérii.

Do vedenia išli domáci v 3. minúte, keď uspel v dorážke Výhonský. Košičania vyrovnali z trmy-vrmy pred bránkou, pričom gól po strele Bartánusa napokon rozhodcovia pripísali Michalovi Chovanovi.

Bystričania v 15. minúte predviedli peknú kombinačnú akciu, na konci ktorej bol Bačík, z kruhu namieril k vzdialenejšej žrdi a tečovaný puk letel nad betón Durného. Lenže Košice vyrovnali o 40 sekúnd z presilovky, keď puk od nohy Campbella podľa videorozhodcu dovolene putoval medzi žrde.

V druhej tretine poslal "baranov" do vedenia Kontos z dorážky, no "oceliari" bleskovo odpovedali do štrnástich sekúnd Bartánusom pred odkrytou bránkou Rahma. Štvrtýkrát dostal Banskú Bystricu do vedenia tečom Sojka a štvrtýkrát hostia vyrovnali, keď v presilovke vypálil z kruhu nekompromisne Jääskeläinen.

V tretej tretine už chytal za Košice Riečický a potešil ho najprv obranca Southorn, ktorý v početnej výhode od modrej poslal svoj tím prvýkrát v dueli do vedenia, a potom aj Campbell, ten sa voľný z medzikružia nepomýlil. V závere Banskobystričania znížili v presilovke v hre bez brankára v šiestich proti štyrom Kontosom, ale vyrovnať sa im už nepodarilo.

HC´05 Banská Bystrica - HC Košice 5:6 (2:2, 2:2, 1:2)

Góly: 3. Výhonský (Sojka, Gabor), 15. Bačik (Kabáč, Kontos), 27. Kontos (Kabáč, Pavlin), 35. Sojka (Luža, Gabor), 58. Kontos (Urbánek, R. Gašpar) - 13. Michal Chovan (Bartánus, Watling), 16. Campbell (Leskinen, Southorn), 28. Bartánus (Michal Chovan, Olsson), 37. Jääskeläinen (Southorn, Michal Chovan), 46. Southorn (Jääskeläinen, Šedivý), 47. Campbell (Watling). Rozhodovali: Moller, Hronský - Gegáň, D. Konc ml., vylúčení: 4:5, presilovky: 1:3, oslabenia: 0:0, 1895 divákov.

Banská Bystrica: Rahm - Björkung, Luža, Pavlin, Bačik, Holenda, Ďatelinka, Frídel - Bíreš, Kontos, Kabáč - Šoltés, Tamáši, Jendek - J. Sukeľ, Urbánek, R. Gašpar - Výhonský, Sojka, G. Gabor

Košice: Durný (41. Riečický) - Olsson, Southorn, Šedivý, Deyl, Novota, Ferenc, A. Bartoš - Jääskeläinen, Campbell, Leskinen - Bartánus, Michal Chovan, Watling - Tybor, M. Slovák, Lamper - J. Milý, Linet, Havrila