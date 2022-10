Zákrok na kriminál! Spoluhráč Martina Feherváryho neudržal nervy na uzde

Skúsený ruský center sa v závere druhej tretiny dravo natlačil pred brankára Demka, ktorý ho aj za prispenia defenzívnej práce Burroughsa dokázal vychytať. Robustný Kanaďan mu následne po akcii ešte sťažoval život, čo rodák z Čeľabinsku psychicky neuniesol. Praskli mu nervy.

Bez záujmu o hranie puku plnou silou uštedril svojmu protivníkovi tvrdú sekeru priamo do oblasti tváre. Síce za tento evidentne zákerný zákrok rozhodcovia v hre udelili len menší trest, no Kuznecova možno ešte čaká dodatočná suspendácia. Na prekvapenie všetkých to však obranca Canucks ustál bez zranenia.

Another view. That's a blatant attempt to injure a guy, should be a suspension for sure. pic.twitter.com/9LuBIIa00O