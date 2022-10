Belgický reprezentant to opäť prestrelil: Klub sa s ním po porušení pravidiel i zákona vôbec nemaznal

Aktuálne druhý celok belgickej najvyššej súťaže nemal s hviezdou žiadne zľutovanie a za jeho vyčíňanie ho preradil do rezervného tímu. „RAFC mal dnes konverzáciu s Radjom Nainggolanom o jeho fungovaní a aký vplyv má jeho správanie na ostatných hráčov. Klub sa rozhodol vyradiť Radju z A-tímu na neurčito," napísali Antverpy stručne a jasne v oficiálnom prehlásení na klubovom webe.

Síce Antverpy priamo neuviedli, čo je za týmto krokom, no s najväčšou pravdepodobnosťou to je reakcia hneď na dva provlémy z uplynulého týždňa, o ktoré sa skúsený futbalista postaral.

Najskôr mal Nainggolan problémy s políciou, keď podľa getfootballnewsbene.com jazdil po Antverpách bez platných dokladov. Aby toho nebolo málo, pár hodín pred začiatkom víkendového zápasu proti Lutychu fajčil na striedačke elektornickú cigaretu. Pri tejto aktivite bol odfotený a zábery okamžite obleteli všetky sociálne siete.

​Porušenie klubových pravidiel aj zákona tak stálo niekdajšieho belgického reprezentanta miesto v „áčku" a v nasledujúcich týždňoch sa ukáže, či týmito prešľapmi definitívne neskončila jeho vrcholová kariéra.

Radja Nainggolan was suspended because he was caught smoking on the Antwerp bench…. pic.twitter.com/W40cTtAs1g