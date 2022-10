Almási úradoval: Takto privítal v Baníku nového trénera Hapala!

Koniec čakania! Útočník ostravského Baníka Ladislav Almási (23) si v 12. kole českej Fortuna ligy otvoril tohtosezónny strelecký účet. Rýchlym gólom naštartoval moravský klub k cennému víťazstvu 3:1 nad Slováckom.

Slovenský reprezentant, ktorý laboroval dva mesiace so zraneným ľavým členkom, sa pozvoľna rozbieha.

Zdravotne je už v poriadku. Do tréningov i zápasov ide naplno. „Už som aj zabudol, že som mal nejaké problémy. Som zdravý a to je podstatné. Vedel som, že môj prvý gól bude iba otázkou času. Nabehol som si na peknú prihrávku za obranu a lobom som prehodil vybiehajúceho brankára. Bolo to dobré rozhodnutie,“ povedal spokojný Laco pre Nový Čas.

V uplynulom ročníku pomohol Baníku ku konečnému 5. miestu 16 ligovými gólmi. Teraz nechce na seba zbytočne vytvárať tlak, či sa k podobnej méte aspoň priblíži. „Poznám sa. Keď som zdravý, góly dávam. Do konca ligy ostáva ešte veľa zápasov. Človek zvykne plánovať, potom sa niečo stane a nevyjde to. Ja si plány nerobím. Chcem hrať čo najlepšie a pomôcť mužstvu.“

Návrat na trávniky po dlhšom výpadku nebýva jednoduchý. Vbehnúť do zabehaných automatizmov a herného rytmu môže chvíľu trvať. Almási priznal, že s tým problém nemal. „Bol som príjemne prekvapený, ako dobre som zvládol návrat. Dostával som sa do šancí a hneď v prvom zápase som mohol dosiahnuť hetrik. Proti Slovácku vlastne tiež. Okrem gólu som trafil brvno a nádejnú hlavičku mi chytil brankár. Rozhodovali centimetre.“

Ostrava vymenila po nevydarenom štarte do ligy nového trénera. Pavla Vrbu nahradil Pavel Hapal, ktorý začal víťazstvom a Almási ho pri premiérovom pobyte na lavičke privítal hneď gólom. „Vždy je to tak, že po príchode nového trénera sa chcú hráči ukázať v čo najlepšom svetle. Zápas nám vyšiel a výhra dodala silu i sebavedomie.“

Laco sa s novým koučom osobne nepozná, ale už trikrát sa ich cesty míňali. „V Senici som mal ešte len 15-16 rokov, keď on viedol áčko. Z reprezentačnej dvadsaťjednotky odchádzal v čase, keď som ja do nej prichádzal. A rovnako to bolo aj v seniorskej reprezentácii. Takže to vyšlo až na štvrtý pokus. Pomaly sa nám snaží dávkovať svoje metódy, no všetko chce čas,“ dodal Almási.