Gymnastka Olivia Dunne dobyla sociálne siete: Na konte má milióny!

Miliónové dievča. V prípade americkej športovej gymnastky Olivie Dunne (20) to platí nielen na počet lajkov na jej profiloch sociálnych sieťach, ale aj na milióny dolárov na jej bankovom konte!

Toto všetko sa za Veľkou mlákou stalo možným potom, čo NCAA (Národná vysokoškolská agentúra) uvoľnila minulý rok prísne pravidlá a umožnila im tak zarábať si na svoje mená prostredníctvom sociálnych médií.

A tak sa stalo, že Livy sa s hodnotou 2,4 milióna dolárov stala v dvadsiatke najvplyvnejšou vysokoškolskou atlétkou na špecializovanom zozname, ktorý spája športový výkon a vplyv na internete. Olivia 2,2 milióna lajkov na Instagrame a 6,6 milióna sledovateľov na TikTok. Hodnota jeho postov sa dá odhadnúť na približne 32-tisíc dolárov za kus.

Takže vedno s rôznymi sponzorským príspevkami sa vo svojom mladom veku stala milionárkou. „Vždy som milovala sociálne siete a vďaka zmene pravidiel môžem robiť to, čo milujem a ešte k tomu zarábať peniaze,“ povedala Dunne, ktorá začala so športovou gymnastikou ako trojročná a teraz cvičí a študuje v Louisiane. „Snažím sa nájsť rovnováhu medzi školou, sociálnymi sieťami a gymnastikou. Každému z nich venujem špeciálnu pozornosť,“ citoval The Sun mladú gymnastku.