Higuain sa v drese Interu Miami rozlúčil s kariérou: Posledný zápas má už za sebou

Argentínsky futbalový útočník Gonzalo Higuain (34) má za sebou posledný súťažný zápas v kariére. Odohral ho v drese tímu americkej MLS Inter Miami proti New Yorku City.

"Sen sa skončil. Začína nový život. V hlave sa mi objavujú spomienky zo 17 rokov trvajúcej kariéry. Odchádzam šťastný. Opúšťam to, čo som miloval najviac, no moje svedomie je čisté. Teším sa na to, čo príde ďalej," povedal hráč podľa AFP na tlačovej konferencii po skončení duelu.

Higuain zanechal za sebou výraznú stopu v Reale Madrid, s ktorým získal tri tituly. V jeho drese zaznamenal 107 gólov v 190 dueloch. Potom sa presunul do Neapola, kde odohral 104 duelov a dal 71 gólov. Následne prešiel do Juventusu Turín, s ktorým získal dvakrát talianske double. V drese argentínskej reprezentácie sa predstavil 75-krát a zaznamenal 31 gólov. V roku 2014 nastúpil vo finále majstrovstiev sveta a o rok neskôr i vo finále Copa America.