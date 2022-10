Zlatá lopta pozná svojho víťaza: Predpoklady sa naplnili!

Francúzsky futbalista Karim Benzema získal v pondelok Zlatú loptu magazínu France Football. Útočník Realu Madrid vsietil v sezóne 2021/22 za španielsky tím 44 gólov v 46 súťažných zápasoch. Výrazným spôsobom mu pomohol k zisku španielskeho titulu i triumfu v Lige majstrov.

Na slávnostnom galavečere v Paríži prvýkrát v histórii ankety neudelili ocenenie za kalendárny rok, ale za sezónu. Benzema sa stal s 15 gólmi najlepším strelcom uplynulého ročníka Ligy majstrov. S 10 presnými zásahmi vo vyraďovacej fáze vyrovnal rekord Portugalčana Cristiana Ronalda. Benzemovi sa darilo aj vo francúzskej reprezentácii, v ktorou v októbri 2021 triumfoval na finálovom turnaji Ligy národov. Benzemovi odovzdal Zlatú loptu jeho krajan Zinedine Zidane, ktorý v roku 1996 ako doposiaľ posledný Francúz vyhral tradičnú anketu. Druhý skončil senegalský útočník Sadio Mane z Liverpoolu, tretí belgický stredopoliar Kevin de Bruyne z Manchestru City.

Benzema po zisku ocenenia neskrýval dojatie. "Keď vidím túto trofej pred sebou, napĺňa ma to veľkou hrdosťou. Dnes sa mi splnil detský sen. Tvrdo som pracoval, aby som raz získal Zlatú loptu, bola to pre mňa veľká motivácia. Mal som dva veľké vzory - Zinedina a Ronalda. Chcel by som sa poďakovať mojim spoluhráčom v Reale i francúzskej reprezentácii, prezidentovi klubu i celej mojej rodine za podporu," uviedol vo svojom prejave Francúz, ktorý ja vo veku 34 rokov najstarší víťaz ankety od roku 1956, keď sa stal laureátom Angličan Stanley Matthews. "Vek je len číslo. Futbalisti dnes hrajú dlho a stále v nich horí túžba. Prežil som aj ťažké chvíle, no nikdy som sa nevzdal. Bola to cesta, na ktorú som pyšný," dodal Benzema.

Španielka Alexia Putellasová z FC Barcelona si z rúk legendárneho Ukrajinca Andrija Ševčenka prevzala trofej pre najlepšiu futbalistku. V ankete zvíťazila po druhý raz za sebou. Najlepším brankárom je Benzemov spoluhráč z Realu Belgičan Thibaut Courtois.

Cenu Gerda Müllera pre top kanoniera získal poľský útočník Robert Lewandowski, ktorý v lete prestúpil z Bayernu Mníchov do Barcelony. V uplynulom ročníku nemeckej Bundesligy strelil 35 gólov. Za klub a reprezentáciu zaznamenal v 56 súťažných zápasoch celkovo 57 presných zásahov. .

Stredopoliar Barcelony Gavi získal trofej pre najlepšieho mladého hráča. Najlepším klubom sa stal úradujúci anglický šampión Manchester City, druhý skončil FC Liverpool a tretí Real.

Výsledky ankety Zlatá Lopta: 1: Karim Benzema (Fr./Real Madrid), 2. Sadio Mane (Sen./FC Liverpool), 3. Kevin de Bruyne (Belg./Manchester City), 4. Robert Lewandowski (Poľ./FC Barcelona/Bayern Mníchov), 5. Mohamed Salah (Eg./FC Liverpool), 6. Kylian Mbappe (Fr./Paríž St. Germain), 7. Thibaut Courtois (Belg./Real Madrid), 8. Vinicius Junior (Braz./Real Madrid), 9. Luka Modrič (Chor./Real Madrid), 10. Erling Braut Haaland (Nór./Manchester City/Borussia Dortmund)