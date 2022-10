Karlos Vémola o alkohole: Keď sme von, Lela chce, aby som pil! TAKTO sa potom správam

Český bojovník MMA Karlos Vémola (37) prehovoril o svojom vzťahu k alkoholu. Priznáva, že keď si niekam vyrazí s manželkou Lelou, tá chce, aby si dal drink. Takto sa totiž správa, keď má vypité!

Karlos Vémola (37) ako športovec alkohol prakticky nepije. V zaujímavom rozhovore v podcaste pre Progresus Index Holding prehovoril okrem iného práve aj o vzťahu k alkoholu a prezradil tiež, ako sa správa, keď má vypité. Mnohí by očakávali, že bojovník MMA bude zúrivý a agresívny, no opak je pravdou.

„Veľa ľudí sa ma pýta, či som agresívny, keď pijem. Je to presne naopak, agresivita zo mňa opadá. Opitý by som sa nebil nikdy. Keď som robil ešte na dverách a bola tam napätá atmosféra, dal som si pár drinkov, aby som bol uvoľnenejší,“ spomínal Karlos na časy, keď robil vyhadzovača.

„Som potom asi trochu príjemnejší. Väčšina manželiek svojim mužom alkohol zakazuje, tá moja ale nie. Keď niekam ideme, naopak chce, aby som si dal drink. Dobre vie, že potom dostanem ešte lepšiu náladu. Ale tým, že stále trénujem, piť bohužiaľ veľmi nemôžem. Teda skôr vďakabohu. Keby som stále netrénoval, ktovie, ako by to potom dopadlo,“ dodal "Terminátor" na tému alkohol.

V organizácii OKTAGON MMA je držiteľom titulu v poloťažkej váhe (do 93 kg) a koncom roku zaútočí na titul v strednej váhe (do 84 kg). Pred sebou má odvetný súboj s Patrikom Kinclom (prvý zápas vyhral na body Vémola). "Terminátor" netají, že v prípade úspechu by na budúci rok zaútočil na titul aj v tretej váhovej kategórii - ťažkej.