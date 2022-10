Prvá ruská tenistka otvorene podporila vojnu: Ukrajinka ju za to poslala v šatni do...

Intenzívne sa riešilo, či je alebo nie je zákaz štartu ruských tenistov a tenistiek na niektorých podujatiach (napríklad grandslamový Wimbledon) oprávnený a správny. Všetkým zástancom tohto rozhodnutia priliala olej do ohňa Ruska Anastasia Gasanovová (23), ktorá sa na sociálnej sieti ako vôbec prvá tenistka zastala vojny na Ukrajine.

„Hovorím všetko tak, ako som to ja alebo moji najbližší kamaráti na vlastné oči videli," začala svoj príspevok na Instagrame mladá ruská hráčka, ktorá v juniorskom veku trénovala v ukrajinskom meste Odesa. „Donútili nás odísť. Podľa očitých svedkov tam ukrajinské ozbrojené sily zabíjali ľudí len za to, že hovorili rusky," pokračovala vo svojej spovedi Ruska.

„Po máji 2014 ste si na seba nemohli obliecť ruské reprezentačné oblečenie, pretože by vás zastrelili," uviedla s pripomienkou na masové demonštrácie, ktoré viedli k pádu proruského prezidenta Ukrajiny Viktora Janukoviča. Podobnými argumentmi obhajuje vojenskú inváziu aj Kremeľ.

Rusku rozhnevala ukrajinská radosť po zničení Kerčského mosta. „Prečo sa z jeho zničenia tak radovali? Chcejú Krym späť a pritom ho ničia. Boh im bohužiaľ nedal mozgy," pritvrdzovala Gasanovová vo svojich vyjadreniach na adresu Ukrajincov.

⁉️ Russian tennis player Anastasia Gasanova started this week with a video & several stories on IG re Ukraine. She mentioned “an armed coup in 2014” + said Kyiv “could have stopped firing” in Donetsk & Luhansk so there would be no “SMO" (="special military operation") ⬇️ thread pic.twitter.com/j8XYCX14Ds