Obavy Brazílčanov: Na futbalových MS 2022 bez jednej z najväčších hviezd?

Brazílsky futbalista Richarlison by mal byť do začiatku MS 2022 v Katare fit. Pri sobotňajšej výhre Tottenhamu nad Evertonom (2:0) utrpel zranenie lýtka, no tréner Spurs Antonio Conte ubezpečil, že nejde o nič vážne.

Svetový šampionát sa začne 20. novembra a potrvá do 18. decembra. Obavy o Richarlisonov štart na podujatí podnietil samotný hráč v interview po zápase s Evertonom. "Myslím si, že potrebuje len trochu času na zotavenie a bude pripravený. Dúfam, že za nás ešte nastúpi pred majstrovstvami, zranenie nie je vážne," povedal Conte pre DPA na adresu 25-ročného útočníka. Aj o tomto je Liga majstrov! Hviezda Tottenhamu sa po premiérovom góle neubránila emóciam Jeho zverenci majú pred sebou náročný program – v stredu sa predstavia v Premier League na pôde Manchestru United, v nedeľu privítajú Newcastle. O tri dni na to ich čaká duel so Sportingom Lisabon, v ktorom si môžu zaistiť postup do vyraďovacej fázy Ligy majstrov.