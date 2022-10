Veterán Breznaník naštartoval výhru nad Trnavou: Namiesto pokút odmeny!

Deň po zápase ho všetko bolelo! Nie div, Michal Breznaník oslávi o dva mesiace 37 rokov. Útočník Podbrezovej bol v šlágri kola proti Trnave (3:1) nielen najstarším hráčom, ale na ihrisku patril aj k najlepším. Každý jeho center do šestnástky robil obrane Spartaka veľké problémy. Práve u neho sa začala akcia, ktorá viedla k prvému gólu železiarov.

V základnej zostave sa objavil iba druhý raz. „Od začiatku som hral už proti Michalovciam, tréner to teraz zopakoval. Dal ma na pravú stranu zálohy, aby som posielal viac lôpt do pokutového územia. Som rád, že sme vyhrali a podali aj dobrý výkon,“ uviedol Breznaník pre Nový Čas.

Nováčik ligy išiel do súboja po troch prehrách. Favorita zaskočil aktívnou hrou a mohol vyhrať aj vyššie. „Nikdy nebudeme zalezení len v obrane. S každým chceme hrať otvorenú partiu. To je náš štýl. Proti Trnave sme zlepšili pohyb i agresivitu.“

Šťuka ligy bola po prehrách mierne dezorientovaná, na Horehroní však z toho tragédiu nerobili. Skôr naopak. „Cez týždeň prišli do kabíny ľudia z vedenia klubu a podporili nás. Veľmi nám to pomohlo. Veď mohol prísť majiteľ, spustiť krik a napariť nám pokuty. Klub nás podržal a my sme ho proti Trnave nesklamali. Budú aj odmeny.“

Veterán Breznaník je v Podbrezovej šiesty rok. Za ten čas sa v kádri vymenilo veľa hráčov. Veľmi sa nezaoberá tým, že je v tíme najstarší. „Cez týždeň bývam unavený, no tréner to vníma citlivo. Dá mi úľavy alebo voľno. Pred zápasom som skvele pripravený. Vydržím 60 - 70 minút. Mám aj menej zranení. Zmenil som životosprávu. Po kvalitnej strave sa na ihrisku cítim lepšie.“

Skúsený útočník si pochvaľuje súčasnú partiu pod vedením českého trénera Romana Skuhravého. Drzý nováčik súťaže už získal skalpy oveľa bohatších klubov. „Podbrezová je rodinný klub. Držíme navzájom spolu. V šatni neexistuje žiadna vojna na mazákov a zobákov. To už vymizlo. Aj keď je medzi nami vekový rozdiel 15 rokov, my starší hráči mladším radíme a fandíme im,“ dodal Breznaník.

NAJSTARŠÍ HRÁČI FUTBALOVEJ FORTUNA LIGY

1. Igor Žofčák (39) MFK Michalovce

2. Michal Breznaník (36) ZP Podbrezová

3. Ján Maslo (36) MFK Ružomberok

4. Jaba Kankava (36) Slovan Bratislava

5. Vladimír Kukoľ (36) ZP Podbrezová