Sagan to na rovinu priznal: Nemal som dobrú sezónu

Sezóna sa pre neho skončila, o budúcnosti zatiaľ nechce premýšľať. Cyklista Peter Sagan (32) otvorene priznal, že tento rok nebol v jeho kariére dobrý. Zimnú prestávku by rád využil na to, aby sa odpojil od cyklistiky a všetkých vecí okolo. Potrebuje dobiť energiu, aby mohol ďalej podávať optimálne výkony. Bude totiž bojovať o novú zmluvu.

Sagan si prestup do francúzskeho tímu mimoriadne pochvaľuje, no zmluva, ktorú s TotalEnergies podpísal, má platnosť len dva roky. Jeden z nich práve vypršal, v tom ďalšom bude Peter bojovať o svoju cyklistickú budúcnosť. Trojnásobný majster sveta sa rozhodol preto po skončení aktuálneho ročníka bilancovať a nešetril pri tom úprimnosťou. „Nemal som dobrú sezónu... Táto zima bude pre mňa vzácna na odpojenie sa od cyklistiky a vecí okolo a dobitie energie. Ešte neviem, čo budem robiť a aké ciele budem mať. S tímom sa porozprávam o mojom ďalšom programe a spoločne uvidíme, ako usporiadať kalendár na budúcu sezónu. Momentálne nad tým však nerozmýšľam,“ priznal Sagan, ktorého trápili mnohé zdravotné problémy.

Práve preto už viackrát ocenil prístup tímu TotalEnergies k jeho situácii. „V tíme TotalEnergies som sa veľmi dobre našiel. Aj so zdravotnými problémami, ktoré som mal na začiatku roka, ma vždy podržali. Som veľmi spokojný s organizáciou tímu, so všetkými zamestnancami aj spolujazdcami. Myslel som si, že sa ocitnem v inej situácii, namiesto toho som bol veľmi pozitívne prekvapený tímom aj tým, čo je za ním,“ dodal Sagan, ktorý sa navyše nedávno vyjadril, že do iného tímu už prestúpiť nehodlá a kariéru by rád ukončil práve v TotalEnergies.