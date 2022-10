Džokej Lukáš Matuský o triumfoch na Veľkej pardubickej: Vyhral som so zlomeninou

Priamo v Pardubiciach mu pred dvomi týždňami tlieskalo 25 000 divákov, keď slávnym Taxisom a ďalšími tridsiatimi skokmi na takmer sedemkilometrovej trati najrýchlejšie previedol domáceho osemročného hnedého valacha Mr Spexa.

Prenos ČT sledovalo 1,7 milióna divákov. Slovenský džokej Lukáš Matuský (35) prvenstvo znova venoval najmä svojej mame Dagmar, o ktorú ho v septembri 2020 pripravila rakovina.

Predvlani si triumf s iným českým koňom Hegnusom musel rozporuplne vychutnať pár týždňov po pohrebe a ešte k tomu v komornej atmosfére na prázdnom hipodróme pre protipandemické opatrenia. Už vtedy jazdil so zdravotnou indispozíciou!

„Nejaké tri-štyri roky mám nezrastenú ľavú kľúčnu kosť. Ukázalo sa to na röntgene a odporučili mi operáciu. Dokážem s tým normálne fungovať, nijako ma to neobmedzuje. Akurát mám na chrbte drobný výstupok,“ referuje Lukáš Matuský, ktorý pochádza zo Šajdíkových Humeniec. Vo voľnom čase rybárči a príležitostne si zahrá aj turnajový poker.

Samé zranenia

Ľavú „kľučku“ mal zlomenú opakovane, pravú tiež. Zažil aj polámané záprstné kostičky na oboch rukách. „Prasknuté rebrá sú rutina, pomliaždeniny banalita,“ dodáva Lukáš. Lícna kosť na pravej strane tváre si to tvrdo odniesla, keď po páde pod kopytá schytal kopanec do tváre. Bolo to tri hodiny pred VP 2017. Osudným sa mu stalo sprievodné súperenie. O prekážkový vrchol sezóny prišiel pre zdravotnú indispozíciu tretí raz v rade! „Sledoval som prenos už na chirurgii a keď hovorili o náhradníkovi v sedle, tak som pacientom okolo seba prezradil, že ten zranený jazdec, ktorého spomínali som ja,“ ironicky sa smeje.

Spálený krk

Mr Spexa si narýchlo vyskúšal na tréningu osem dní pred dostihmi, zžil sa aj s koníkovou prezývkou Špek. „Keď som ešte jazdieval u Jara Brečku, raz sa kôň počas prípravy rozhodol podbehnúť natiahnuté plastové ohradenie. On sa pod tú pásku zmestil, ja nie. Mal som spálený celý krk a na troch miestach som bol trochu podrezaný,“ vraví Matuský. Na to, aby dostal licenciu, povinne potrebuje úrazovú poistku. Lukáš má hneď dve, dovedna ho stoja 106 eur mesačne. Len počas tejto sezóny spadol on alebo aj s koňom 13-krát. V rýchlosti nad 50 km/h a v obklopení cválajúcich zvierat, ktoré vážia do pol tony! Ešte pred rokom a pol pracoval vo fabrike na výrobu komponentov automobilov. Odvtedy si zarába len dostihmi. Tri dni týždenne je na tréningoch u Radka Holčáka vo valašských Veľkých Karloviciach: „V utorok a vo štvrtok vstávam o tretej ráno, aby som pred šiestou bol v centrále Valencio, na piatok tam prespávam.“

Dostáva za to 1 500 eur mesačne. Štyristo minie na benzín pri dochádzaní z Malaciek, kde žije s partnerkou Andreou, majú dvojročného syna Maxima. Víkendy od začiatku apríla do konca októbra prakticky bez výnimky trávi na dostihoch. Cez zimu je to síce oveľa pokojnejšie, ale aj príjmovo slabšie. Profesionáli berú paušálne jazdné za každý štart. „V Taliansku je to 150 eur,“ prezrádza Lukáš. V Česku čosi vyše 40 eur, na Slovensku minimálne 45 eur.

Živí rodinu

Jednotlivé dostihové autority cez interné zúčtovacie centrá automaticky sťahujú pre džokejov päť percent majiteľom koní zo získaných prémií. Napríklad za Veľkú pardubickú to pre Lukáša hodilo zhruba 4 000 eur. Bez zahraničných angažmánov by nemal šancu uživiť rodinku len pôsobením v dostihovej sfére. Na Slovensku tento rok vyťažil z jazdného a podielu na prémiách okolo 500 eur...

