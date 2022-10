Mbappé reagoval na špekulácie o odchode z PSG: Zostal som v šoku! Takáto je pravda

Francúzsky futbalový útočník Kylian Mbappé kategoricky vyvrátil minulotýždňové tvrdenia, že už oľutoval predĺženie zmluvy s klubom Paríž Saint-Germain a v januári 2023 chce odísť z Parku princov.

Počas predchádzajúceho týždňa totiž viaceré periodiká vo Francúzsku a Španielsku priniesli správu, že Mbappé je v Paríži frustrovaný a hľadá možnosti úniku. Majster sveta z Ruska 2018 v nedeľu večer poznamenal, že zostal ako obarený, keď videl uvedené dohady.

"Som veľmi šťastný, nikdy som klub nepožiadal o odchod v januári 2023," povedal Mbappé po nedeľňajšom domácom triumfe PSG nad tímom Olympique Marseille 1:0 vo francúzskej Ligue 1. "Niektorí ľudia si asi myslia, že som do toho zapletený, no nie som. Zostal som šokovaný ako ktokoľvek iný... Chcem len povedať, že to nie je pravda," doplnil.

Francúz bol v lete 2022 blízko k prestupu do španielskeho Realu Madrid, no napokon sa rozhodol pre predĺženie spolupráce s PSG o dva roky s opciou na ďalšiu sezónu.

Dvadsaťtriročný topkanonier pôsobí v Paríži od roku 2017, do Parku princov prišiel z konkurenčného AS Monaco. Viackrát sa nechal počuť, že pôsobenie v Madride je jeho detský sen. Aj pri spomenutom nedávnom predĺžení kontraktu nevylúčil, že v budúcnosti do Realu neprestúpi.

Podľa minulotýždňových správ sú aktuálne vzťahy medzi predstaviteľmi Realu a PSG prakticky na bode mrazu a Mbappé, ak by ho Parížania v januári uvoľnili, by pravdepodobne odišiel do anglického FC Liverpool.