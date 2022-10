Neymar sa postavil pred súd, hrozí mu dvojročný trest

Brazílsky futbalista Neymar sa v pondelok postavil pred súd v Barcelone iba niekoľko hodín po svojom víťaznom góle v drese Paríža St. Germain v "klasike" francúzskej ligy proti Marseille (1:0).

Pre údajný podvod a korupciu pri jeho prestupe zo Santosu do Barcelony v roku 2013 pre neho španielska prokuratúra žiada pokutu 10 miliónov eur a dvojročný trest, pravdepodobne s podmienečným odkladom.

Proces má trvať až do konca októbra a Neymar má prvýkrát vypovedať až v piatok, všetky zainteresované strany sa však museli povinne dostaviť na pondelkové prvé pojednávanie. Brazílčan strávil na súde približne dve hodiny, potom ho z ďalšieho priebehu ospravedlnili. Okrem Neymara figurujú podľa DPA medzi obvinenými aj jeho matka, otec a agent v jednej osobe, bývalí prezidenti FC Barcelona Josep Bartomeu a Sandro Rosell, niekdajší šéf Santosu Odilio Rodrigues a ďalší zástupcovia oboch klubov.

Žalujúca strana je brazílska investičná spoločnosť DIS, ktorá vlastní 40 percent práv na Neymara a nepáči sa jej, že pri prestupe brazílskeho útočníka do Barcelony kluby údajne zatajili skutočnú výšku odstupného. Santos podľa vtedajších oficiálnych vyjadrení dostal za prestup iba 17,1 milióna eur, žaloba však pracuje s verziou, že v skutočnosti sa čiastka vyšplhala až na 82 milióna eur.

Firma DIS preto namieta, že nedostala skutočný podiel z transakcie a pre Neymara navrhovala až päťročný trest, 34 miliónov eur ako kompenzáciu a celkové pokuty vo výške až 149 miliónov. Prokuratúra žiada pre Neymara dva roky a pre Rossella až päť rokov nepodmienečne.

Neymar, ktorý do Barcelony priletel v pondelok skoro ráno súkromným lietadlom, i zvyšní obvinení sa podľa vlastných slov považujú za nevinných. Obhajcovia futbalistu navyše tvrdia, že kauzu by vôbec nemali pojednávať pred španielskym súdom, keďže transfer spečatili v Brazílii a Neymar je brazílsky občan. V piatok, keď by mal útočník na súde vypovedať, hrá PSG ďalší ligový duel na ihrisku Ajaccia.