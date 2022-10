Nemá isté miesto v budúcej sezóne: Varovný prst pre Micka Schumachera

Nemecký pilot Mick Schumacher (23) zatiaľ nemá isté miesto v seriáli majstrovstiev sveta monopostov F1 pre budúcu sezónu.

Majiteľ amerického tímu Haas, za ktorý jazdí syn sedemnásobného šampióna F1 Michaela Schumachera, mu ešte dáva šancu vybojovať si predĺženie spolupráce. Podľa Gena Haasa to má dvadsaťtriročný Nemec vo svojich rukách, musí však začať zbierať pre svoju stajňu viac bodov.

"Mick sám rozhodne o svojej budúcnosti. Potrebujeme, aby získal nejaké body. Snažíme sa mu dať čo najviac času na to, aby ukázal, čo dokáže. Ak s nami chce zostať, musí zbierať viac bodov. Na to teraz čakáme. V tomto športe je každá chyba príliš drahá, stojí vás milióny dolárov. Mick má veľký potenciál, ale rozbil veľa monopostov a stálo nás to veľa peňazí, ktoré nemáme. Nemôže jazdiť vzadu a ešte aj búrať. Ak zvíťazí v pretekoch, miesto má isté," povedal Gene Haas o Mickovi Schumacherovi.

Schumacher pôsobí v Haase druhú sezónu, no premiérové body v seriáli F1 získal až na tohtoročnej Veľkej cene Británie, v ktorej skončil na 8. mieste. Nasledovala 6. pozícia v Rakúsku, no odvtedy neskončil vyššie ako na 13. priečke. V priebežnom poradí jazdcov F1 je na 16. mieste, v 18 pretekoch nazbieral 12 bodov. Jeho tímový kolega, Dán Kevin Magnussen, má na konte 22 bodov a Haasu patrí 8. pozícia v Pohári konštruktérov. Rovnako 34 bodov má deviate AlphaTauri, do konca sezóny zostávajú štyri podujatia.

Haas odštartoval rok 2022 dobrými výsledkami, ale potom opäť zaostal s vývojom monopostu. "Začali sme úspešne, no v strede sezóny sme neboli veľmi dobrí a vrátili sme sa k našim tradičným výkonom. Musíme sa z toho dostať a F1 je tvrdá. Keď sme v nej začínali, medzi najlepším a najhorším bol v kvalifikácii rozdiel šesť sekúnd. Teraz sú všetci v dvoch sekundách, takže je to oveľa náročnejšie a už nie sú zlé tímy," dodal Haas, ktorý určite nemá núdzu o záujemcov na Schumacherovo miesto. K dispozícii sú Talian Antonio Giovinazzi či Nemec Nico Hülkenberg.