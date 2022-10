Modelka či tenistka? Sexi Aryna Sabalenková má v tom jasno

Je známa tým, že si na sociálnych sieťach neustále získava nových fanúšikov. A to nielen tenisom, ale predovšetkým svojou zvodnou postavou.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Bieloruská tenistka Aryna Sabalenková (24) je aktuálne štvrtá vo svetovom rebríčku WTA. Na sociálnych sieťach má však množstvo svojich fanúšikov, ktorí ju sledujú a to najmä vďaka šteklivým fotkám. Napríklad počas pandémie sa ukázala od pol pása nahá pri ružiach a priaznivci tenisu boli hneď vo vytržení. „Ak by som nehrala tenis, venovala by som sa určite modelingu,“ presvedčivo tvrdí rodáčka z Minska.