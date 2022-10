Ancelotti sa poučil z nevydareného experimentu: Real pôsobil v El Clasicu suverénne

Hráčom Realu Madrid patril nedeľňajší prestížny zápas El Clásico v rámci 9. kola najvyššej španielskej futbalovej súťaže La Ligy 2022/2023. „Biely balet“ na domácom Štadióne Santiaga Bernabéua odohral proti FC Barcelona výborné stretnutie, zvíťazil 3:1 a v doterajšom priebehu aktuálneho ročníka stále neokúsil trpkosť prehry.

Po triumfe sa Real opäť prepracoval na líderskú pozíciu. V jarnej časti uplynulej sezóny 2021/2022 Real podľahol doma Barcelone zahanbujúco 0:4. Pri neúčasti francúzskeho kanoniera Karima Benzemu vtedy tréner Carlo Ancelotti využil Luku Modriča na pozícii „falošnej deviatky“, no experiment sa vôbec nepodaril. Ancelotti tvrdí, že sa z toho poučil. „Premýšľal som o tom, čo sa stalo v minulej sezóne, keď som skúsil niečo iné. Na tento zápas som sa nesnažil nič vymýšľať. Nechal som hráčov na ich pozíciách a Modrič odohral v strede poľa veľkolepý zápas,“ povedal 63-ročný Talian.

Už do prestávky si Madridčania vytvorili dvojgólový náskok po zásahoch Benzemu a Federica Valverdeho. Krátko po zmene strán Benzemov gól neplatil pre ofsajd. Barcelona sa snažila niečo s výsledkom urobiť, no ukrajinského brankára Andrija Lunina dokázala prekonať iba raz - v 83. min sa to podarilo Ferránovi Torresovi. V nadstavenom čase ešte prikrášlil výsledok z pohľadu domácich premeneným pokutovým kopom Brazílčan Rodrygo. „Vedeli sme, ako trpieť, keď hostia kontrolovali držanie lopty. Vpredu sme boli efektívni a dali sme tri góly,“ povedal Modrič.

Real Madrid zaznamenal v ostatných siedmich dueloch El Clásico šesť víťazstiev. Jedinou výnimkou bola spomenutá marcová prehra 0:4. Nedeľňajší rezultát bol pre Barcelonu ďalším frustrujúcim výsledkom po tom, ako v stredajšom dueli remizovala s Interom Miláno 3:3 a s najväčšou pravdepodobnosťou v druhej sezóne po sebe nepostúpi zo základnej skupiny Ligy majstrov.

„Mali sme svoje šance, ale prežívame veľmi zlé chvíle. Nič nám nevychádza. Musíme tento vývoj čo najskôr zmeniť,“ povedal tréner FCB Xavi Hernández. Niekdajší vynikajúci stredopoliar zatiaľ zrejme má dôveru funkcionárov katalánskeho klubu, no španielske médiá nezabudli pripomenúť, že spomedzi trénerov, ktorí v ostatných 20 rokoch odkoučovali na lavičke „blaugranas“ aspoň 50 duelov, má najhoršie štatistiky. „Sme veľmi sklamaní. Neodohrali sme zlý zápas, ale v prvom polčase sme urobili chyby pri prechode do útoku a oni to využili,“ povedal obranca Barcelony Jules Koundé.