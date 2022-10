Bizarný futbalový moment v Anglicku: Aha, prečo presunuli začiatok zápasu

Výkop zápasu museli posunúť o 20 minút, aby mohli robotníci zatĺcť žrde hlbšie do zeme. Prekalibrovať sa musela aj gólová technológia.

Hull City vs Birmingham City has been delayed because the goals are too big. They are currently being sawed 2 inches smaller. We've seen it all now! 😂