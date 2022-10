Oktagon čaká špeciálny súboj: Do klietky sa postaví futbalový reprezentant!

Bývalý český futbalový reprezentant Martin Fenin (35) oznámil spoločne s Oktagon MMA nečakanú novinku.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

V spolupráci s najsilnejšou domácou MMA značkou totiž plánuje projekt, na ktorého konci sa postaví do klietky v súboji zmiešaných bojových umení. Bývalý útočník odohral za českú reprezentáciu celkovo 16 medzištátnych duelov, ktorých strelil tri góly do siete Poľska, USA a Lotyšska.

Je známy aj tým, že v kariére sa mu udialo hneď niekoľko nepríjemných momentov. Medzi inými bol spájaný aj s problémami s alkoholom, aj preto sa neskôr stal ambasádorom programu FIFPRO, ktorý zvyšuje povedomie o duševnom zdraví, v ktorom svoje problémy pomenoval nahlas. Fenin má 35 rokov a aktuálne potvrdil, že sa bude chystať na súboj v klietke. „Chcem dokázať sebe a svojmu okoliu, že sa stále dokážem hecnúť,“ prehlásil vyhlásený „Talent roka“ českého futbalu za rok 2007.

Svoju cestu do klietky a náročnú prípravu, ktorá ho čaká ohlásil vo vypredanej Festhalle vo Frankfurte na turnaji Oktagon 36. „Som rád, že oznámenie prebehlo tu. Dodnes tu mám veľa kamarátov a mám tiež čerstvo v pamäti spomienku, na rozlúčku spoluhráča, pri ktorej 50-tisíc fanúšikov skandovalo moje meno. Tu ma ľudia majú radi,“ konštatoval Fenin, ktorý potvrdil, že sám nevie čo ho ešte v rámci nového projektu Oktagon MMA bude čakať.

„Moja manželka povedala, že do toho mám ísť, no povedala aj to, že neverí, že to zvládnem. A to je jedna z mojich hlavných motivácii. Chcem dokázať sebe a okoliu, že sa dokážem stále hecnúť.“

S nápadom podľa slov bývalého profesionála prišiel spolumajiteľ Oktagon MMA Ondřej Novotný, ktorý už spoločne s kolegom Palom Nerudom priniesli nedávno fanúšikom atraktívny súboj medzi účastníkmi šou Survival. „Verím, že to nemeckých fanúšikov bude zaujímať. V Nemecku je futbal všetkým a keď nás budú sledovať títo ľudia, tak to bude to čo potrebujeme,“ prezradil Novotný. „Som naozaj veľmi vďačný za túto šancu byť znova profesionálnym športovcom a môžem si tak naposledy zažiť ten adrenalín a atmosféru vypredanej haly.“