Slovenskí hádzanári favoritov neprekvapili, cesta k postupu vedie cez Fínov

Slovenskí hádzanárski reprezentanti neprekvapili favoritov a po úvodných dvoch zápasoch kvalifikačnej skupiny ME 2024 sú bez bodu. Po nedeľňajšej prehre so Srbskom (21:27) triezvo odhadovali svoje šance na postup.

Podľa jedného z najskúsenejších reprezentantov Martina Straňovského sú slovenské postupové ambície do veľkej miery závislé na dvojzápase s Fínskom.

Postup na ME v Nemecku (12.- 28. januára 2024) si zo štvorčlenných kvalifikačných skupín vybojujú prvé dva tímy a štyri najlepšie družstvá z tretích miest jednotlivých skupín. Doterajší výkon "slovenskej" skupiny potvrdil, že najväčšími favoritmi sú Nóri a Srbi, ktorí bez väčších problémov zvíťazili v oboch doterajších dueloch. O tretiu priečku v skupine sa s veľkou pravdepodobnosťou popasujú Slováci s Fínmi, pričom k výhodnej pozícii v skupine tretích tímov by sa im zišli aj body zo zápasov s favorizovanou dvojicou.

Práve Fíni budú 8. a 11. marca 2023 najbližší súperi Slovákov. "Proti Fínom urobíme všetko pre to, aby sme zvíťazili. Dovtedy je ešte pomerne ďaleko, no už sme si pozreli ich zápas so Srbskom a už približne vieme, čo nás čaká," poznamenal asistent trénera Pavol Polakovič. Jeho zverenci si po štvrtkovej prehre v Nórsku o 12 gólov (26:38) príliš nenapravili chuť, keď v domácom prostredí prešovskej arény nestačili na Srbov. Po prehre 21:27 ľutovali najmä vyložené gólové príležitosti, ktorých napočítali vyše 15.

Nula na bodovom konte naznačuje, že sústrediť sa budú skôr na pozíciu medzi tímami na tretích miestach. "Bude to asi už len o tých Fínoch. Ak by sme nad nimi zvíťazili doma aj vonku, mohol by sa podariť postup," povedal Straňovský, ktorý sa v súboji so Srbskom vrátil do známeho prostredia, v ktorom 1,5 sezóny hral domáce zápasy v drese Tatrana. Prešovské publikum chcel potešiť víťazstvom, ale dve tisícky divákov napokon ocenili výkon slovenského tímu aj po prehre.

Tá podľa najlepšieho slovenského strelca v zápase Martina Potiska ukázala rozdiely medzi tímami. "Z môjho pohľadu bol najväčší rozdiel v tom, ako ťažko sa mi prechádzalo cez srbských pivotov," poznamenal strelec šiestich gólov, ktorého myšlienku rozvinul asistent trénera Polakovič: "Srbi aj Nóri majú extra triedu a hráčov, ktorí hrajú v špičkových ligách. Človek sa na nich pripraví, ale aj tak v rozhodujúcich chvíľach na ihrisku ukážu kvalitu." Slováci si zvykajú na nový systém hry, ktorý vyžaduje hlavný tréner Fernando Gurich. "Myslím si, že veľká zmena je najmä v obrane. Ideme veľmi ofenzívne, aj pre mňa je to niečo nové. Určite sa toho systému chcem držať a časom to bude lepšie a lepšie," poznamenal Potisk.

Podľa asistenta Polakoviča je jedným z pozitív Gurichovho štýlu aj ochota nasadiť mladých hráčov. "Fernando sa nebojí poslať na ihrisko mladých. Ukázal sa to aj v zápase so Srbskom. Bol to veľmi ťažký zápas, no skoro každý hráč sa dostal do hry. Pracovať musíme na obrannom systéme, chce to čas. Nové prvky máme v útočnom aj obrannom systéme, hráči sa s tým zoznamujú. Zatiaľ sme mali za sebou asi iba šesť spoločných tréningov a za takých krátky čas sa nedajú robiť zázraky," dodal Polakovič.



Druhá fáza kvalifikácie ME 2024

tabuľka 2. skupiny:

1. Nórsko 2 2 0 0 73:48 4

2. Srbsko 2 2 0 0 61:45 4

3. SLOVENSKO 2 0 0 2 47:65 0

4. Fínsko 2 0 0 2 46:69 0



Zostávajúci program SR:

8. marca: Fínsko - Slovensko

11. marca: Slovensko - Fínsko

26. apríla: Slovensko - Nórsko

30. apríla: Srbsko - Slovensko