El Clásico v tieni škandálu: Prezident Barcelony nabehol do rozhodcovskej šatne!

Nedeľňajšie El Clásico poznamenal incident, keď po stretnutí vtrhol prezident FC Barcelona Joan Laporta do rozhodcovskej šatne a požadoval vysvetlenie niektorých sporných situácií duelu.

Real Madrid ovládol nedeľňajšie El Clásico, keď FC Barcelonu porazil 3:1 a dostal sa do čela tabuľky španielskej La Ligy. Duel priniesol tradične niekoľko kontroverzných momentov. Rozhodca duelu Sanchez Martinez uviedol do zápisu o stretnutí, že prezident Kataláncov Joan Laporta prišiel po skončení duelu do rozhodcovskej šatne a žiadal o vysvetlenie niektorých sporných momentov.

„Ďalšie incidenty: Po skončení zápasu vošiel do rozhodcovskej šatne prezident Barcelony Joan Laporta Estruch a opakovane žiadal o vysvetlenie určitých situácií v zápase. Vzhľadom na tieto udalosti bol vyzvaný, aby opustil rozhodcovskú šatňu, bez ďalších incidentov,“ poznamenal rozhodca v zápise o stretnutí. Informuje o tom španielska Marca.