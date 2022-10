Reper Drake veril Barcelone v El Clásicu: Neuveríte, aký balík prehral!

Asi nikoho nebude prehra FC Barcelony v El Clásicu mrzieť viac! Známy hudobník Drake (35) zverejnil svoj tiket, na ktorom vidieť, že veril Arsenalu Londýn na pôde Leeds United (tip vyšiel, Gunners vyhrali 1:0) a práve Barcelone. Zverencom Xaviho sa však nedarilo, Realu Madrid podľahli 1:3. Utrpeli prvú ligovú prehru v sezóne a pustili "biely balet" do čela tabuľky.

Kanadský reper prehral na tikete 833 333 dolárov, čo je v prepočte okolo 850 tisíc eur. Zaujímavosťou je, že futbalisti FC Barcelona mali v zápase na dresoch logo kanadského rapera Drakea v tvare sovy. Súvisí to s novým sponzorstvom Barcelony od spoločnosti Spotify. Logom sovy na barcelonských dresoch uctila Drakeov míľnik 50 miliárd prehratí na Spotify.

.@Drake is riding with an Arsenal + Barcelona parlay today 💰💰 pic.twitter.com/PiNx2tglC6