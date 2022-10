Dramatický šláger pre Liverpool: Jediný gól strelil Salah, VAR odmietol zásah Fodena

Futbalisti FC Liverpool vyhrali v nedeľnom šlágri 11. kola Premier League nad Manchestrom City 1:0.

Domáci triumfovali v najvyššej anglickej súťaži prvýkrát od augusta a úradujúcemu majstrovi uštedrili prvú prehru v tomto ligovom ročníku. "Citizens" sú v tabuľke na druhej priečke, na lídra Arsenal strácajú štyri body. Liverpool je priebežne ôsmy.

V prvom polčase si vytvárali šance obe mužstvá, Alisson aj Ederson však boli spoľahliví. V 53. minúte skóroval za hostí Phil Foden, no gól neplatil po konzultácii so systémom VAR. Ten odhalil na začiatku útočnej akcie faul Erlinga Haalanda na Fabinha.

Duel napokon rozhodol v 76. minúte Mohamed Salah, ktorý išiel do úniku po spracovaní dlhého centra od Alissona. Domáci tréner Jürgen Klopp obdržal v napätom závere červenú kartu, jeho zverenci však udržali tesný náskok.

Post lídra súťaže potvrdil Arsenal triumfom na ihrisku Leedsu United 1:0 po góle Bukaya Saku z 35. minúty. Domáci v druhom polčase vyvinuli tlak a dostali sa aj k pokutovému kopu, ktorý nepremenil Patrick Bamford. Ten istý hráč sa dožadoval ďalšej penalty v nadstavenom čase – v šestnástke súpera vrazil do Gabriela Jesusa a ten ho v páde kopol, za čo dostal pôvodne červenú kartu. Po protestoch hostí však hlavný rozhodca prešetril situáciu s pomocou systému VAR a odvolal svoj predchádzajúci verdikt.

Stretnutie medzi Arsenalom a Leedsom po niekoľkých sekundách prerušili na viac ako 30 minút. Dôvodom bol výpadok elektrického prúdu na štadióne, ktorý znemožnil komunikáciu medzi rozhodcami.

Bezgólovou remízou skončil aj duel medzi Manchestrom United a Newcastlom. Len druhýkrát v tejto sezóne nastúpil do ligového stretnutia v základe Cristiano Ronaldo. Portugalčan sa v druhom polčase postaral o kurióznu situáciu, keď brankárovi hostí Nickovi Popovi vzal loptu predtým, ako rozohral, a poslal ju do bránky. Domáci kanonier za to obdržal žltú kartu. Rozohrávka nasledovala po neuznanom góle Ronalda, ktorý neplatil pre ofsajd. Krátko pred koncom riadneho hracieho času zahodil obrovskú šancu Fred, keď netrafil prázdnu bránku. V nadstavení zahodil ďalšiu tutovku Rashford, ktorý nahradil v 72. minúte Ronalda.

Na lavičke domácich nebol slovenský brankár Martin Dúbravka – v United je na hosťovaní práve z Newcastlu a v dueli proti svojmu kmeňovému klubu nemohol podľa dohody figurovať na súpiske.

Hostia tak na svojho súpera strácajú v tabuľke na šiestej pozícii naďalej jeden bod, "Červeným diablom" odskočila na dvojbodový rozdiel štvrtá Chelsea, ktorá vyhrala na pôde Aston Villy 2:0. Oba góly vsietil Mason Mount – úvodný po nevydarenej rozohrávke domácich a ďalší z výstavného priameho kopu. Zo zóny zostupu sa nepodarilo posunúť Southamptonu, ktorý remizoval s West Hamom United 1:1.

Premier League - 11. kolo:

FC Liverpool - Manchester City 1:0 (0:0)

Gól: 76. Salah



Leeds United - FC Arsenal 0:1 (0:1)

Gól: 35. Saka



Aston Villa - FC Chelsea 0:2 (0:1)

Góly: 6. a 65. Mount



FC Southampton - West Ham United 1:1 (1:0)

Góly: 20. Perraud - 64. Rice



Manchester United - Newcastle United 0:0

/M. Dúbravka nefiguroval na súpiske domácich/